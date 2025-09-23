Sénégal : Un deuxième cas de Mpox confirmé à Dakar

(Jan Kopřiva - Unsplash)

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé ce 22 septembre 2025 la confirmation d’un deuxième cas de Mpox dans la capitale. Le patient, un sénégalais résidant dans le pays, avait présenté des symptômes depuis le 11 septembre avant d’être hospitalisé à l’Hôpital de Fann. Les analyses réalisées ont confirmé la maladie. Les autorités sanitaires appellent la population au calme et assurent que toutes les dispositions de prévention sont activées.

Un patient hospitalisé et un suivi renforcé

Selon les précisions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le patient a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 septembre, où il a été placé sous surveillance médicale. Le prélèvement effectué ce jour-là a confirmé la présence du virus le 22 septembre. Le communiqué officiel rappelle que la prise en charge a été immédiate et que les protocoles habituels de prévention ont été appliqués.

L’enquête épidémiologique réalisée à la suite de cette confirmation a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec l’individu. Toutefois, le ministère précise qu’aucun lien n’a pu être établi entre ce nouveau cas et le premier recensé dans le pays, ni avec les proches du premier patient. Les investigations se poursuivent afin d’éclaircir les chaînes possibles de transmission. Un lien vers les rapports épidémiologiques détaillés sera prochainement accessible pour les professionnels de santé.

Une urgence de santé publique

Le Mpox, autrefois appelé variole du singe, est une infection virale connue pour se transmettre par contact direct ou prolongé avec une personne malade ou un animal infecté. Déclarée urgence de santé publique internationale en 2022 par l’Organisation mondiale de la santé, elle a depuis été progressivement contenue grâce aux campagnes de sensibilisation et à l’isolement rapide des cas confirmés. Au Sénégal, la surveillance renforcée s’appuie sur la réglementation sanitaire internationale et sur des protocoles mis en place depuis plusieurs années pour faire face aux épidémies.

Les autorités insistent sur la nécessité pour la population de respecter les recommandations sanitaires : vigilance face aux symptômes évocateurs, recours rapide aux structures médicales en cas de doute et respect des consignes données par les agents de santé. Des liens d’information et de sensibilisation sont prévus afin de faciliter l’accès aux conseils pratiques.

Le ministère a réaffirmé que toutes les mesures nécessaires sont déployées pour éviter la propagation de la maladie et qu’un dispositif d’alerte reste opérationnel à travers les numéros dédiés.