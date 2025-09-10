Sénégal : Un mois de prison ferme pour Dame Amar

entrée reubeuss

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Dame Amar, ce mercredi 10 septembre, à un mois de prison ferme assorti d’une amende de 150 000 francs CFA. Il a été reconnu coupable de détention et usage de drogue, ainsi que de tentative de corruption après avoir proposé deux millions de francs CFA pour obtenir sa libération. Trois autres personnes poursuivies dans la même affaire ont été relaxées. La décision du tribunal intervient à l’issue d’une procédure engagée début septembre.

Les faits retenus

L’arrestation est intervenue dans la nuit du 1er au 2 septembre après la mise en place d’un dispositif de surveillance par la Brigade régionale des stupéfiants. Dame Amar avait loué un appartement où il prévoyait, selon les enquêteurs, d’organiser une soirée privée impliquant la consommation de drogue. La tentative de négociation signalée lors de sa garde à vue a conduit à l’ajout du chef de corruption.

Antécédents judiciaires

Dame Amar avait déjà été cité dans l’affaire Hiba Thiam, liée à la consommation de stupéfiants lors d’un événement privé. Sa nouvelle condamnation intervient dans un contexte où les autorités judiciaires multiplient les procédures contre l’usage de drogues en milieu urbain. Les juges ont retenu des charges uniquement contre lui, ses co-prévenus ayant été libérés.

La peine prononcée met fin à cette procédure ouverte il y a une semaine. Elle confirme la reconnaissance par le tribunal des délits retenus à son encontre, tout en écartant la responsabilité des autres mis en cause. L’affaire divise fortement l’opinion sur les peines appliquées.