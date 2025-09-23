Sénégal : Un opérateur satellitaire installé cette année (Président Diomaye)

Pixabay

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la signature d’un accord avec un opérateur satellitaire. L’objectif est d’assurer une couverture totale du territoire national d’ici la fin de l’année. Cette initiative doit mettre fin aux zones blanches et améliorer la qualité des services numériques. Aucune précision n’a encore été donnée sur l’identité de l’opérateur concerné, mais deux acteurs dominent actuellement le secteur mondial : Eutelsat et Starlink.

Une couverture intégrale du territoire annoncée

Le chef de l’État sénégalais, présent le 22 septembre 2025 au Marriott Marquis Hotel de Manhattan lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, a confirmé que le pays bénéficiera avant la fin de l’année d’une connectivité par satellite couvrant l’ensemble du territoire. Selon lui, l’accord signé permettra d’assurer une « redondance parfaite » afin de limiter les interruptions de service et de garantir un meilleur débit. Les zones dépourvues d’accès, souvent désignées comme « zones blanches », seront ainsi raccordées au réseau.

Si l’annonce marque une étape importante, l’État n’a pour l’instant pas révélé le nom du partenaire retenu. Dans le domaine, Eutelsat et Starlink apparaissent comme des candidats plausibles, en raison de leur expertise et de leur présence croissante en Afrique de l’Ouest. Le premier, basé en France, propose une couverture large via ses satellites géostationnaires, tandis que le second, développé par SpaceX de Elon Musk, déploie une constellation de satellites en orbite basse offrant des débits élevés et une faible latence. Des informations complémentaires sont attendues de la part des services concernés.

Le numérique, levier central de la Vision 2050

Cette annonce s’inscrit dans un projet plus large porté par l’actuel gouvernement. Le New Deal Technologique, lancé officiellement le 24 février 2025, constitue un pilier majeur de la stratégie nationale. Structuré à l’horizon 2034 mais intégré à la « Vision Sénégal 2050 », il repose sur quatre axes : la souveraineté numérique, la digitalisation des services publics, le développement de l’économie numérique et l’ambition de positionner le Sénégal comme hub technologique africain. Un budget de plus de 1 100 milliards de francs CFA est prévu pour financer ce programme, avec des objectifs tels que la création de startups labellisées, la formation de milliers d’emplois et la dématérialisation progressive des services administratifs.

L’arrivée d’un opérateur satellitaire doit compléter les infrastructures terrestres déjà en place, comme la fibre optique, afin de garantir un accès universel. Plusieurs accords régionaux et partenariats avec des opérateurs de télécommunications sont également en cours pour accélérer cette transformation. La perspective d’une couverture nationale par satellite constitue donc un jalon important de cette stratégie, et pourrait contribuer à renforcer l’attractivité du Sénégal pour les investisseurs étrangers.

La confirmation de l’opérateur retenu et les modalités pratiques de déploiement sont attendues dans les prochaines semaines.