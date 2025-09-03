Sénégal : Une initiative à Dakar pour concurrencer le Ballon d’Or France Football

Depuis 1995 et le sacre de George Weah, unique Africain à avoir remporté le Ballon d’Or, les amateurs de football du continent dénoncent régulièrement une forme d’injustice dans l’attribution des trophées individuels. Beaucoup estiment que les performances de joueurs africains n’ont pas toujours été reconnues à leur juste valeur, dans un système dominé par l’Europe et souvent accusé de favoritisme. Cette perception a ouvert la voie à des projets alternatifs, dont l’un vient de voir le jour au Sénégal.

Une soirée mondiale à Dakar pour réinventer les récompenses

Le 20 septembre 2025, la capitale sénégalaise accueillera « la soirée du football mondial » au cinéma Pathé, un événement porté par la plateforme Meilleur Joueur du Monde et la société All Actions Sport et Business. L’ambition est claire : proposer une nouvelle manière d’évaluer les footballeurs, fondée sur des statistiques précises et des critères objectifs, à l’opposé des polémiques qui entourent parfois le Ballon d’Or ou le trophée The Best de la FIFA.

Publicité

Pour les organisateurs, il ne s’agit pas simplement d’ajouter une cérémonie de plus au calendrier sportif, mais de bâtir une référence internationale ancrée en Afrique. L’initiative entend associer fédérations, institutions comme la FIFA et la CAF, ainsi que des acteurs culturels, pour donner à Dakar une place centrale dans le débat mondial sur la reconnaissance du mérite sportif.

Une réponse aux critiques sur les distinctions actuelles

Ces dernières années, le Ballon d’Or a été entaché par des accusations de pressions et de favoritisme, à l’image du PSG, soupçonné d’avoir tenté d’influencer le scrutin en 2021. Ces controverses nourrissent le sentiment d’opacité et de subjectivité. C’est précisément ce vide que le projet sénégalais ambitionne de combler, en offrant une alternative crédible où la performance prime sur la réputation ou l’appartenance à un club prestigieux.

En plaçant l’expertise africaine au cœur du processus, les initiateurs veulent montrer que l’évaluation des talents ne doit pas être monopolisée par quelques rédactions européennes, mais qu’elle peut s’ouvrir à d’autres perspectives. Si cette initiative réussit, elle pourrait transformer Dakar en un centre incontournable de la reconnaissance footballistique, donnant aux joueurs du continent et d’ailleurs une tribune équitable pour être célébrés.