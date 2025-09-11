Sénégal : Verdict sur un crash 10 ans plus tard

Photo CNN

Dix ans après le crash de l’aéronef médical de Sénégal Air, le tribunal correctionnel de Dakar a rendu sa décision. L’affaire, qui avait suscité de nombreuses interrogations sur la sécurité aérienne et la gestion des responsabilités, a trouvé un premier dénouement judiciaire ce 11 septembre 2025.

Une catastrophe aux séquelles persistantes

Le 5 septembre 2015, un Hawker 125-700 de la compagnie Sénégal Air, affrété pour une mission d’évacuation sanitaire entre Ouagadougou et Dakar, a disparu des radars au large de la capitale sénégalaise. L’appareil transportait sept personnes : deux pilotes algériens, un mécanicien congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais, ainsi qu’une patiente française.

Les investigations ont établi que l’avion était entré en collision avec un Boeing 737 de la compagnie Ceiba Intercontinental (Guinée équatoriale), qui avait pu atterrir à Malabo malgré des dommages. L’aéronef de Sénégal Air, en revanche, s’est abîmé en mer, causant la mort de tous ses occupants.

Le jugement et ses limites

Quatre anciens responsables de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) étaient poursuivis. Le tribunal les a relaxés du chef de violation du code de l’aviation civile. Trois d’entre eux ont toutefois été reconnus coupables d’homicide involontaire et condamnés à six mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 500 000 F CFA.

S’agissant des demandes d’indemnisation des familles, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action civile visant la compagnie Sénégal Air et son assureur, La SAR Assurance. Les ayants droit, notamment les héritiers des membres d’équipage et de la patiente, devront engager d’autres procédures pour faire valoir leurs droits.

Ce jugement marque une étape judiciaire importante mais ne clôt pas définitivement le dossier. Les responsabilités civiles restent à examiner devant d’autres juridictions, et la question des indemnisations demeure en suspens. L’accident continue ainsi de soulever des débats sur la régulation et le suivi des compagnies aériennes dans la sous-région.