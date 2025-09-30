Sénégal : Vérification des listes électorales ouverte à partir du 1er octobre

Le ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale des Élections, a annoncé la publication des listes issues de la révision électorale 2025. Les citoyens pourront consulter dès le 1er octobre les inscriptions, modifications et radiations effectuées entre février et juillet. L’objectif est de permettre à chacun de vérifier sa situation et de corriger d’éventuelles erreurs. Cette étape s’inscrit dans le cadre légal encadrant la préparation des scrutins nationaux.

Des listes disponibles dans toutes les administrations locales

La Direction générale des Élections (DGE) précise que les listes de mouvements, incluant les nouvelles inscriptions, les changements de statut et les radiations, seront affichées dans les préfectures, sous-préfectures et mairies. Les citoyens sont invités à se déplacer pour s’assurer que leur demande a bien été enregistrée. En cas d’omission ou d’erreur sur les informations d’identification, tout électeur muni de son récépissé pourra saisir directement le président du tribunal d’instance territorialement compétent, ou passer par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le délai fixé pour introduire un recours est de vingt jours à compter de la publication officielle des listes.

Cette possibilité de contestation concerne aussi bien les citoyens que l’administration. Ainsi, un électeur peut réclamer l’inscription d’une personne omise ou demander la radiation d’un individu inscrit à tort. Ces garanties visent à renforcer la transparence et la fiabilité du fichier électoral, étape essentielle pour le bon déroulement des scrutins. Des informations complémentaires sont mises à disposition sur les canaux officiels, notamment via un numéro vert et la plateforme en ligne de la DGE, afin d’accompagner les électeurs dans leurs démarches.

Assurer le processus démocratique

Le Code électoral sénégalais, à travers ses articles L.40, L.43, R.43 et R.44, encadre strictement la révision des listes électorales et prévoit les mécanismes de recours. Ces dispositions garantissent que chaque citoyen en âge de voter puisse exercer son droit, tout en prévenant les inscriptions indues. Les révisions régulières constituent une pratique installée depuis plusieurs décennies, renforçant la crédibilité des élections et la confiance des partenaires internationaux. Elles sont aussi un élément clé pour anticiper la forte mobilisation électorale attendue lors des prochaines échéances.

Le ministère de l’Intérieur rappelle que la vérification des listes et la possibilité de recours sont des droits ouverts à tous les citoyens inscrits ou souhaitant l’être.