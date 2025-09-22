TikTok USA : Trump dévoile les noms des milliardaires pressentis pour la reprise

Photo : Anadolu

Le président américain a évoqué publiquement les investisseurs qui pourraient prendre le contrôle des activités de TikTok aux États-Unis dans une selon l’agence AP News. Citant notamment Larry Ellison, Michael Dell et les Murdoch, il confirme l’avancée de négociations cruciales. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une loi de 2024 qui impose une cession majoritaire à des actionnaires américains. Les discussions entre Washington et Pékin se poursuivent, avec en toile de fond la question de la souveraineté numérique.

Des investisseurs américains identifiés

Lors d’un entretien télévisé, Donald Trump a mentionné les noms de plusieurs personnalités susceptibles de participer au futur accord concernant TikTok. Le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, déjà pressenti depuis plusieurs mois, figure parmi les repreneurs envisagés. Il est rejoint par Michael Dell, patron de Dell Technologies, ainsi que par Rupert Murdoch et Lachlan Murdoch, figures influentes du secteur des médias. Cette annonce, relayée par Fox News, confirme la volonté de constituer un tour de table réunissant des acteurs américains de poids.

Le projet de rachat répond aux obligations fixées par une loi adoptée en 2024, qui impose le transfert d’environ 80 % des parts de TikTok vers des investisseurs américains. Selon les éléments avancés, ByteDance, maison mère chinoise de la plateforme, ne conserverait qu’une participation minoritaire inférieure à 20 %. La gouvernance de l’application sur le sol américain serait alors assurée par un conseil d’administration composé de spécialistes de la cybersécurité et d’anciens responsables du renseignement.

Si un accord aboutit, il devrait remodeler la structure de propriété et de contrôle du réseau social. Plusieurs sources estiment qu’un calendrier pourrait être communiqué avant la fin de l’année. Certains analystes considèrent déjà que ce changement ouvrirait la voie à une nouvelle stratégie de croissance aux États-Unis, et des observateurs soulignent que les modalités précises de gouvernance pourront être détaillées dans un rapport officiel.

Un dossier sensible entre Washington et Pékin

Le cas TikTok illustre les tensions récurrentes entre les États-Unis et la Chine dans le domaine numérique. L’administration américaine avait envisagé à plusieurs reprises la fermeture de l’application, provoquant de vifs débats politiques et économiques. Les autorités de Washington avaient pointé des risques liés à la protection des données personnelles et à l’utilisation possible de l’algorithme par des intérêts étrangers. La perspective d’une interdiction pure et simple avait mobilisé des millions d’utilisateurs, et la mesure avait été fortement contestée par des acteurs économiques qui soulignaient les retombées potentielles pour l’écosystème numérique américain.

En réponse à ces pressions, le Congrès a adopté une loi contraignant TikTok à céder une large majorité de son capital à des investisseurs américains. Ce texte, voté en 2024, constitue aujourd’hui le socle juridique des négociations en cours. Pékin, de son côté, suit attentivement le processus, car la cession partielle de TikTok touche directement à des enjeux de souveraineté économique. Des échanges bilatéraux sont encore nécessaires pour obtenir l’accord définitif de la Chine, ce qui laisse ouverte l’hypothèse d’un compromis politique.