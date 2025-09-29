Tourisme : Succès retentissant pour le pavillon immersif du Bénin à l’IFTM 2025

La stratégie d’affirmation internationale du Bénin dans le secteur du tourisme a franchi une nouvelle étape décisive. Du 23 au 25 septembre, la destination Bénin a brillé lors du prestigieux salon IFTM 2025 (International French Travel Market) à Paris, Porte de Versailles, en déployant un pavillon immersif qui a captivé l’attention des professionnels du voyage et des investisseurs.

Situé au cœur du salon, le stand S086 a servi de vitrine exceptionnelle pour la richesse culturelle, historique et naturelle du pays. Cette participation, orchestrée par l’Agence Bénin Tourisme, s’inscrit dans une dynamique visant à consolider la position du Bénin comme l’une des destinations africaines les plus prometteuses sur le marché européen.

Le Pavillon du Bénin a enregistré un flux constant de visiteurs, attirés par une programmation vivante et interactive. Au-delà de la simple présentation d’offres, les visiteurs ont été immergés dans l’âme du pays. Ils ont notamment pu se délecter de spécialités béninoises et assister à la comédie musicale « Le Trône de Béhanzin ». Ce spectacle a généré un vif engouement, transformant le stand en un lieu d’échange émotionnel autour de la culture, des traditions et de l’histoire du Royaume du Danxomè.

L’écosystème touristique béninois a fait preuve de cohésion, avec la présence de partenaires clés. Le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa a illustré l’excellence de l’hôtellerie, le Ouidah Golf Club a mis en avant le tourisme de loisirs, et la FéNAGuiT (Fédération Nationale des Associations de Guides de Tourisme du Bénin) a valorisé l’expertise d’accompagnement local.

L’IFTM 2025 a été un terrain fertile pour des échanges B2B stratégiques. De nombreux tour-opérateurs, agences de voyages et médias spécialisés ont rencontré les acteurs béninois. Ces discussions ont porté sur les infrastructures en plein développement et les opportunités de collaboration pour développer de nouveaux produits touristiques. Le Pavillon a réussi à asseoir la crédibilité du Bénin en tant que destination fiable et dynamique. Le succès de cette opération confirme l’ambition du Bénin de séduire une clientèle internationale en quête d’authenticité et d’expériences mémorables. La forte affluence et la qualité des interactions témoignent de l’intérêt croissant pour ce pays, qui poursuit résolument sa mission de devenir une destination incontournable en Afrique.