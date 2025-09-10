Trafic de chanvre indien au Bénin : Saisie record de 511 kg

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025, dans la commune de Sèmè-Podji, les éléments de la police républicaine ont effectué une saisie exceptionnelle de 511 kilogrammes de chanvre indien. Guidés par des renseignements fiables, les agents du commissariat ont investi les abords de la plage de Sèmè-Podji, où des abris de fortune avaient été érigés par des trafiquants.

L’intervention a permis de découvrir 14 grands sacs contenant des produits psychotropes soigneusement emballés en boules. Malgré la rapidité et la précision de l’action, les suspects ont réussi à prendre la fuite par la mer à bord de pirogues, échappant ainsi à l’interpellation.

Selon les premières indications des enquêteurs, les produits saisis étaient destinés à la consommation locale ainsi qu’à la distribution vers un pays voisin, révélant l’ampleur du réseau criminel visé. Les 511 kg de chanvre indien ont immédiatement été convoyés vers le poste de police du commissariat pour être sécurisés et analysés.

Le commissaire de l’arrondissement de Sèmè-Podji a salué le professionnalisme et la réactivité de ses équipes. « Cette saisie majeure est un coup dur porté aux réseaux de drogue qui opèrent dans notre secteur. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les fugitifs », a-t-il déclaré.

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées par la Police républicaine pour lutter contre le trafic de substances illicites, un phénomène qui menace la sécurité et la santé des populations. Les autorités locales appellent par ailleurs la population à collaborer avec les forces de l’ordre en signalant toute activité suspecte liée aux drogues.