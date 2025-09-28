Ukraine : la Russie lance une nouvelle attaque massive malgré les menaces de Trump

Une frappe de grande ampleur a visé plusieurs villes ukrainiennes ce dimanche, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés. Cette offensive survient alors que le président américain Donald Trump a récemment affirmé que les pays de l’OTAN devraient abattre tout avion russe violant leur espace aérien. L’escalade des tensions accentue l’inquiétude des voisins de l’Ukraine et relance le débat sur la réponse de l’Alliance. Les autorités ukrainiennes parlent d’une des attaques les plus coordonnées depuis plusieurs mois, avec des conséquences sur les infrastructures civiles et énergétiques.

Une offensive aérienne à grande échelle

La nuit de samedi à dimanche a été marquée par le tir de plusieurs centaines de drones et de dizaines de missiles contre le territoire ukrainien, selon l’armée de Kyiv. Les autorités locales rapportent la mort d’au moins quatre personnes, dont une fillette de 12 ans, et une cinquantaine de blessés. Des quartiers résidentiels, des bâtiments publics et des installations médicales ont été touchés, provoquant des coupures d’électricité dans certaines régions.

L’aviation ukrainienne affirme avoir intercepté la majorité des engins lancés, mais des impacts directs ont néanmoins été relevés à Kyiv, Kharkiv et dans plusieurs autres villes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce qu’il qualifie de « vile attaque » contre la population civile. Les autorités locales estiment que ces frappes visent à affaiblir la résilience du pays à l’approche de l’hiver, période sensible pour les infrastructures énergétiques.

Ces événements interviennent alors que la Pologne a annoncé la fermeture partielle de son espace aérien oriental et a dépêché des chasseurs pour surveiller de près l’activité russe. Selon les analystes militaires, cet épisode montre le risque de débordement de la guerre en Ukraine vers les frontières de l’OTAN. Cette situation est suivie de près par plusieurs capitales européennes qui envisagent de renforcer leur coopération en matière de défense aérienne.

Tensions récentes entre Washington, Moscou et l’OTAN

Quelques jours avant cette nouvelle offensive, le président américain Donald Trump avait affirmé, lors d’un échange avec des journalistes à l’ONU, que les pays de l’OTAN « devraient » abattre tout avion russe franchissant leur espace aérien. Il avait ajouté que l’engagement militaire américain dépendrait des circonstances précises, laissant entendre qu’il privilégiait une approche conditionnelle. Cette déclaration a été saluée par le secrétaire général de l’Alliance, Mark Rutte, qui a indiqué que les États membres disposaient déjà du droit de cibler des aéronefs hostiles.

Du côté de Moscou, le Kremlin a qualifié ces propos de « grave escalade », avertissant que toute tentative de viser des appareils russes pourrait entraîner des conséquences sévères. Ce rappel met en lumière la complexité des règles d’engagement aérien et le risque d’un affrontement direct entre la Russie et les forces de l’OTAN. Le débat sur la réponse appropriée à de telles incursions agite désormais les cercles diplomatiques à Washington et dans les capitales européennes.

La guerre en Ukraine, qui a éclaté en 2022, a déjà provoqué des vagues successives de frappes contre les infrastructures énergétiques, surtout à l’approche de l’hiver. Ces épisodes ont démontré la vulnérabilité des réseaux électriques ukrainiens et ont contraint le pays à solliciter davantage d’aide internationale, notamment pour renforcer ses défenses antiaériennes. Plusieurs gouvernements occidentaux estiment qu’une action plus ferme, comme l’avait évoqué Trump, pourrait dissuader de nouvelles attaques.

Les heures qui suivent devraient préciser l’ampleur des dégâts de cette nouvelle série de frappes et la réponse que Kyiv entend apporter, tandis que les partenaires occidentaux poursuivent leurs consultations pour déterminer leur posture face à Moscou.