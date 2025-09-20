Volodymyr Zelensky - Photo : Bureau de relations médias du gouvernement ukrainien via AP Photo

Le président Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi que l’Ukraine comptait commercialiser certains types d’armements, notamment des drones maritimes, afin de financer l’augmentation de sa capacité militaire. Les destinations visées incluent les États-Unis, des pays européens et « d’autres partenaires mondiaux intéressés par les armements ukrainiens ». Le pays dispose actuellement de stocks excédentaires par rapport à ses besoins opérationnels, ce qui permet d’envisager ces ventes tout en maintenant l’autonomie de ses forces. Cette stratégie d’exportation pourrait générer des ressources pour moderniser les installations industrielles et accroître la production d’équipements militaires.

Renforcement de la production militaire ukrainienne

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Kiev a considérablement développé son industrie de défense. L’arsenal national comprend désormais des systèmes d’artillerie, des missiles à longue portée et des drones sophistiqués, capables de soutenir les opérations sur le terrain. L’emploi croissant de drones a modifié les tactiques militaires, avec la création d’unités spécialisées dans les missions sans pilote et la coordination de frappes ciblées. La montée en puissance de la fabrication et de l’utilisation des armements est soutenue par l’apport de technologies et d’équipements fournis par les alliés internationaux, assurant ainsi une efficacité continue dans le conflit.

Ventes internationales encadrées et financement

Selon Zelensky, certaines catégories d’armes excèdent les besoins immédiats et peuvent être mises à disposition de partenaires étrangers sous un régime strictement régulé. L’objectif est de générer des fonds pour renforcer l’infrastructure de production et accélérer le développement de nouveaux systèmes militaires. Cette initiative devrait également consolider les relations stratégiques avec les États-Unis et les pays européens, tout en garantissant le suivi et le contrôle des équipements vendus. Des règles seront mises en place pour encadrer la distribution des armements et assurer que les recettes soient réinvesties dans la défense nationale. Ces mesures reflètent l’effort continu de l’Ukraine pour équilibrer ses besoins immédiats sur le front et le renforcement durable de son industrie de défense.