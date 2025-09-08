Un traitement révolutionnaire fait repousser les dents des adultes, on vous explique

Le Japon s’impose comme un pionnier mondial en recherche médicale, grâce à des percées majeures en biologie moléculaire et en médecine régénérative. Ses équipes scientifiques développent des solutions avant-gardistes pour traiter des maladies complexes, de la reconstruction d’organes à la correction de troubles génétiques.

Portées par des infrastructures d’exception et une culture de l’innovation, ces avancées positionnent le pays en tête des découvertes médicales les plus prometteuses. Parmi les domaines les plus révolutionnaires figure la régénération dentaire.

Publicité

Contrairement à certains animaux capables de renouveler leurs dents naturellement, les humains dépendent d’implants ou de prothèses. Les chercheurs japonais ont identifié une piste inédite : en étudiant les bourgeons dentaires inactifs, ils ont mis au point une méthode pour stimuler la repousse de dents fonctionnelles, une avancée susceptible de transformer les soins dentaires.

Une percée vers la repousse des dents

Dirigée par le professeur Katsu Takahashi, une équipe travaille depuis 2018 sur un traitement utilisant des anticorps neutralisant la protéine USAG-1, un frein naturel à la croissance dentaire. Les tests sur des souris et des furets ont permis de faire repousser des dents, avec des résultats probants. Les premiers essais cliniques sur des adultes souffrant de perte de dents montrent des signes encourageants, sans effets indésirables notables.

Des défis à relever et des horizons élargis

Cependant, des obstacles persistent. Les dents régénérées doivent répondre à des critères stricts de forme et de fonction pour être pleinement opérationnelles. Il est aussi essentiel de s’assurer que le traitement n’impacte pas d’autres tissus et reste financièrement accessible. À terme, cette technologie pourrait profiter aux enfants atteints d’agénésie dentaire, une malformation rare.

La trisomie 21, également au cœur des recherches japonaises

Parallèlement, une autre avancée majeure a été révélée le 18 février 2025 dans PNAS Nexus : des scientifiques japonais sont parvenus, en laboratoire, à supprimer le chromosome responsable de la trisomie 21. Ces progrès renforcent le leadership du Japon en innovation médicale, avec des retombées potentielles pour la régénération tissulaire et la thérapie génétique, redessinant les contours de la médecine de demain.