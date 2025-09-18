Une anomalie détectée au cœur de la Terre intrigue les scientifiques

PHOTO : NASA

Depuis l’espace, des données inédites ont été collectées par deux satellites américano-allemands. Entre 2002 et 2017, ces instruments ont enregistré de légères variations dans le champ gravitationnel terrestre. Les analyses suggèrent une transformation des roches à plus de 2 000 kilomètres sous la surface, là où le manteau terrestre rencontre le noyau. Cette modification daterait du début des années 2000 et pourrait avoir influencé la dynamique interne de la planète. Les implications sur la stabilité du champ magnétique sont au centre des préoccupations scientifiques.

Des indices venus de l’espace

Les missions GRACE, conduites conjointement par les États-Unis et l’Allemagne, ont permis de détecter un signal inattendu sous la croûte terrestre. L’étude révèle un possible changement de structure du minéral appelé pérovskite, présent dans les profondeurs du manteau. Sous l’effet de pressions extrêmes, cette transformation aurait provoqué une densification locale et entraîné de subtils déplacements rocheux. Ces mouvements, bien que modestes en apparence, pourraient avoir perturbé le noyau externe liquide, composant essentiel à la génération du champ magnétique terrestre.

Ce phénomène est daté d’environ vingt ans et se serait produit autour de la période 2000–2005. Mais ce qui intrigue particulièrement les chercheurs, c’est l’incertitude qui entoure l’origine exacte du signal. Plusieurs hypothèses sont sur la table : un changement de phase minérale, une variation thermique ou encore un mouvement complexe des masses rocheuses profondes. Les données actuelles ne permettent pas encore de trancher, et les scientifiques admettent qu’ils doivent croiser ces observations avec d’autres mesures géophysiques. Comme le précise un article publié dans la revue Geophysical Research Letters (lire ici), ces analyses s’appuient sur des séries de données longues, mais nécessitent encore des confirmations expérimentales.

Une fascination ancienne pour les profondeurs terrestres

L’intérieur de la Terre nourrit depuis longtemps l’intérêt des chercheurs, en raison de son rôle majeur dans la stabilité du climat et la protection magnétique de la planète. Dès le XIXe siècle, les premières théories sur la composition du manteau avaient été formulées, mais restaient basées sur des modèles incomplets. L’avènement des sismographes, puis des satellites, a ouvert une ère nouvelle d’exploration indirecte, permettant d’identifier des zones hétérogènes dans les couches profondes. Aujourd’hui, ces investigations se poursuivent dans le cadre de collaborations internationales, car comprendre la structure interne reste indispensable pour anticiper les risques liés aux champs magnétiques, utilisés notamment dans l’aviation ou la navigation maritime.

Cette curiosité scientifique s’explique aussi par l’enjeu économique et stratégique : les études sur le manteau et le noyau servent à mieux appréhender les ressources minérales, les phénomènes sismiques et l’évolution du climat global. De nombreux programmes, financés par des agences publiques et des consortiums de recherche, renforcent la coopération entre pays. L’annonce récente pourrait ainsi stimuler de nouvelles campagnes d’observation, ouvrant la voie à des projets de coopération scientifique dont les résultats pourraient être consultés par des institutions académiques et médiatiques. Les prochaines années devraient confirmer ou infirmer ces premiers constats, tandis que la communauté scientifique reste attentive à toute variation du champ magnétique terrestre.