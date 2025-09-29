USA: le boxeur Terence Crawford tenu en joue par un policier, la vidéo qui glace

Ces derniers mois, plusieurs personnalités américaines se sont retrouvées face aux forces de l’ordre, prouvant que la notoriété ne protège pas d’un face-à-face musclé avec la police. Des chanteurs de renom, des acteurs ou encore des sportifs ont vu leurs carrières temporairement éclipsées par une arrestation. Chaque affaire rappelle que la célébrité ne met pas à l’abri des règles imposées à tous et que la frontière entre la gloire et l’humiliation publique peut être franchie en un instant.

Une sortie de véhicule sous tension

À Omaha, dans le Nebraska, l’épisode vécu par Terence Crawford illustre cette réalité de manière spectaculaire. Le boxeur, champion reconnu, a été contraint de quitter sa voiture les bras levés, sous le regard d’un policier brandissant une arme rapporte l’agence AP News. La scène, immortalisée par une vidéo devenue virale, montre l’athlète répétant qu’il n’avait pas l’intention de saisir une arme, tentant de calmer la situation. Cette image saisissante, où l’homme qui triomphe sur le ring se retrouve vulnérable sur le bord d’une route, a choqué ses admirateurs et bien au-delà.

La version des autorités

D’après le rapport du département de police d’Omaha, le véhicule de Crawford circulait de manière jugée dangereuse, ce qui aurait justifié l’intervention. L’un des agents aurait ensuite aperçu un pistolet posé sur le plancher, du côté du conducteur. Cette découverte a conduit les policiers à ordonner la sortie immédiate des quatre occupants, tous visés par des armes de service. Ironie de la situation, la presse américaine a précisé que chacun d’entre eux possédait une autorisation légale de port d’arme, un détail qui interroge sur la proportionnalité de la réaction policière.

La séquence a suscité suffisamment de remous pour que la hiérarchie annonce l’ouverture d’une enquête interne. Cette décision vise à déterminer si les procédures appliquées correspondaient à ce que la situation exigeait réellement. Pendant ce temps, Crawford n’a écopé que d’une contravention pour conduite dangereuse, un contraste frappant avec l’intensité de l’intervention initiale.