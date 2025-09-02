USA: Obama s’oppose une nouvelle fois à Trump, à quoi s’attendre ?

Barack Obama (Photo CNN)

Jeudi 28 août 2025, l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a critiqué la stratégie de sécurité de l’administration Trump dans Washington DC, notamment le renforcement de la présence fédérale et le recours à la Garde nationale. Selon lui, le recours accru aux forces fédérales et militaires dans la capitale risque de limiter les libertés individuelles. Il a notamment pointé la détention d’individus par l’ICE sans justification et l’expansion du rôle policier du gouvernement fédéral. Cette opposition relance le débat sur les conséquences de la militarisation pour la sécurité et les droits civiques.

Obama dénonce l’action fédérale à Washington DC

Sur X, Barack Obama a vivement critiqué la décision de Donald Trump de renforcer la Garde nationale dans la capitale. L’ancien président a souligné que cette présence accrue pouvait fragiliser les garanties légales des citoyens. Il a mentionné un entretien publié dans le New York Times, qui décrivait l’élargissement des pouvoirs policiers du gouvernement fédéral et la pratique de retenir des personnes sans explication.

Publicité

Les responsables municipaux et plusieurs experts juridiques ont exprimé des réserves sur la transparence et l’impact de ces mesures sur la confiance du public. L’action fédérale à Washington DC fait partie d’une politique plus large, visant à intervenir dans plusieurs grandes villes jugées confrontées à une criminalité importante, ce qui alimente les débats sur les limites de l’exécutif et la protection des droits civiques.

Les initiatives de Trump pour sécuriser certaines villes

Depuis plusieurs mois, Donald Trump a multiplié les mesures pour réduire la criminalité urbaine. À Chicago et Baltimore, la Garde nationale a été déployée pour épauler les forces locales, malgré une baisse de 23 % des crimes violents à Chicago par rapport à l’année précédente. L’administration a considéré qu’une présence fédérale renforcée était nécessaire pour protéger les citoyens.

À Washington DC, la proclamation d’une “urgence criminelle” a permis de mobiliser la police locale et des agents fédéraux pour sécuriser les bâtiments gouvernementaux et réduire la violence. Parallèlement, le président a critiqué les systèmes de libération sous caution sans paiement et a soutenu la loi Laken Riley, qui permet la détention immédiate de non-citoyens accusés de crimes graves.

Certaines propositions, comme la réouverture d’anciens établissements psychiatriques pour traiter des personnes présentant des troubles mentaux associés à la criminalité ou à l’itinérance, ont provoqué des débats sur leur pertinence et leur impact sur les libertés.

Publicité

L’intervention fédérale se heurte également à la loi Posse Comitatus, qui limite l’usage de l’armée sur le territoire américain. Plusieurs tribunaux et responsables locaux ont contesté ces déploiements, jugeant qu’ils pouvaient dépasser les prérogatives présidentielles et menacer les protections constitutionnelles.

L’opposition répétée de Barack Obama à la stratégie de l’administration Trump rappelle que la militarisation de la police et la détention sans justification sont des sujets sensibles aux États-Unis. Les prochaines décisions sur ces interventions auront un impact direct sur la sécurité urbaine et sur les droits des citoyens dans la capitale et au-delà.