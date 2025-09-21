USA: Trump intensifie son offensive contre ses détracteurs

Donald Trump. Photo : DR

Le président Donald Trump accentue la pression sur certains de ses opposants aux États-Unis. Des messages publiés sur Truth Social visent directement l’actuelle procureure générale Pam Bondi, à qui il reproche de ne pas agir contre plusieurs personnalités politiques. Il propose en parallèle la nomination de son ancienne avocate Lindsey Halligan à un poste clé dans le système judiciaire fédéral. Ces initiatives soulignent un climat de tensions institutionnelles et la volonté présidentielle de remodeler l’appareil judiciaire à son avantage. L’enjeu central reste la capacité de l’exécutif à orienter des procédures sensibles vers ses adversaires.

Pression publique et choix de personnalités proches

Le chef de l’État américain a reproché à Pam Bondi, qu’il a nommée à la tête du département de la Justice, de ne pas avoir lancé de poursuites contre James Comey, Adam Schiff et Letitia James. Dans un message qui a rapidement circulé, il l’exhorte à agir sans délai, estimant que l’inaction fragilise la crédibilité des institutions. Au même moment, il met en avant Lindsey Halligan, une avocate ayant travaillé à sa défense, présentée comme une candidate « compétente et loyale » pour un poste de procureur fédéral dans l’Est de la Virginie. Ces déclarations publiques, parfois retirées puis reprises, traduisent une volonté assumée de privilégier des figures proches de son entourage.

Cette offensive intervient alors que les postes de procureurs fédéraux revêtent une importance particulière : ils disposent du pouvoir d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites dans des affaires sensibles. En ciblant certains de ses opposants politiques et en cherchant à placer des personnalités de confiance, le président fait peser un enjeu direct sur l’équilibre entre indépendance judiciaire et stratégie politique. Plusieurs observateurs estiment que cette situation pourrait nourrir de nouveaux débats au Congrès, où certains élus réclament déjà des garanties supplémentaires d’impartialité. Des comparaisons avec d’autres nominations récentes offrent des pistes d’analyse utiles pour comprendre cette dynamique.

Historique et continuité d’une stratégie

Après son premier mandat (2017-2021), Donald Trump n’a cessé de chercher à reprendre la présidence. La contestation des résultats électoraux de 2020, les batailles judiciaires qui ont suivi et ses rassemblements politiques lui ont permis de conserver une influence durable au sein du Parti républicain. Sa candidature en 2024, couronnée par sa victoire de janvier 2025, s’est inscrite dans cette logique de revanche contre ceux qui avaient tenté de l’écarter du pouvoir. Ce contexte éclaire ses décisions actuelles : l’exécutif ne se limite pas à gouverner, il cherche aussi à rectifier ce que Trump considère comme des torts subis par le passé. Ce rappel est essentiel pour comprendre pourquoi chaque action de la présidence se double d’un message politique adressé à ses adversaires comme à ses partisans.

L’enjeu est désormais institutionnel : si des nominations comme celle de Lindsey Halligan aboutissaient, elles renforceraient la capacité du président à influer sur des enquêtes concernant des personnalités qui lui sont hostiles. Les débats en cours sur le rôle de la justice fédérale aux États-Unis pourraient ainsi s’intensifier. Ce climat de confrontation entre exécutif et opposants illustre la place centrale qu’occupe désormais le terrain judiciaire dans la lutte politique américaine.