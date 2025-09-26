USA: Trump s’attaque à l’ex-chef du FBI et le traite de corrompu

La campagne présidentielle américaine de 2016 a été ébranlée par des allégations d’ingérence russe en faveur de Donald Trump. Le FBI a ouvert une enquête pour évaluer d’éventuels liens entre l’équipe Trump et Moscou, plongeant le pays dans une crise politique sans précédent.

Les soupçons de collusion ont dominé l’actualité pendant des années, donnant lieu à des auditions mouvementées, des rapports controversés et une polarisation accrue de la société américaine. L’affaire a pris un tournant dramatique en 2017, lorsque Trump, nouvellement élu, a limogé James Comey, alors directeur du FBI.

Ce renvoi, perçu comme une tentative d’étouffer l’enquête, a déclenché une tempête politique. Comey lui-même est devenu une figure centrale du scandale, notamment après son témoignage devant le Sénat en septembre 2020, où il avait nié toute fuite intentionnelle vers la presse. Pourtant, ses déclarations sous serment allaient plus tard lui être reprochées.

Un nouveau chapitre dans la guerre judiciaire

Le 25 septembre 2025, un grand jury fédéral de Virginie a officiellement inculpé James Comey pour fausses déclarations et entrave à une enquête du Congrès, des chefs d’accusation liés à son audition de 2020. L’ancien directeur du FBI, aujourd’hui âgé de 64 ans, encourt jusqu’à cinq ans de prison pour avoir prétendument menti aux législateurs sur des aspects clés de l’enquête russe.

Donald Trump n’a pas tardé à réagir, qualifiant Comey de « flic véreux » et de « corrompu » dans une salve de messages sur Truth Social. Pour l’ex-président, cette inculpation constitue une victoire personnelle, une forme de « justice tardive » après des années de tensions. Ses partisans y voient la preuve d’un système judiciaire enfin « rassuré », tandis que ses détracteurs crient à la vengeance politique.

Justice instrumentalisée ? Un procès sous haute tension

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Comey a clamé son innocence, affirmant sa confiance en la justice fédérale et appelant à un procès transparent pour rétablir la vérité. Il a exprimé sa « peine » pour le Département de la Justice, qu’il accuse d’être aujourd’hui soumis à des pressions politiques. Son cas s’ajoute à une vague de poursuites lancées depuis le retour de Trump au pouvoir en janvier 2025, ciblant d’autres figures de l’opposition comme John Brennan, ex-patron de la CIA.