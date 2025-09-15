USA: Trump s’inquiète d’une possible baisse des investissements étrangers

© Backgrid USA / Bestimage

L’économie américaine, largement dépendante de capitaux extérieurs pour développer ses industries de pointe, traverse une phase délicate. Après l’arrestation récente de centaines de travailleurs sud-coréens dans l’État de Géorgie, la question de la confiance des investisseurs étrangers se pose avec insistance. Donald Trump, qui a fait de l’attraction d’investissements venus de l’étranger un pilier de sa politique économique, tente désormais de rassurer.

Un raid aux conséquences diplomatiques et économiques

L’opération menée par la police de l’immigration américaine a marqué les esprits. Plus de 300 Sud-Coréens employés sur le chantier d’une usine Hyundai-LG ont été interpellés, suscitant une vague de réactions en Corée du Sud et au-delà. Les images et témoignages ont fait naître un sentiment d’humiliation, ravivant des interrogations sur le traitement réservé aux travailleurs étrangers. Pour Séoul, l’affaire soulève des doutes quant à la sécurité des investissements sud-coréens sur le sol américain. Certains analystes estiment que ce type d’événement pourrait refroidir des entreprises étrangères, prêtes jusque-là à parier sur l’industrie américaine, qu’il s’agisse d’automobile, de batteries ou de semi-conducteurs.

Trump cherche à rassurer les partenaires

Face à ces inquiétudes, le président américain a multiplié les messages apaisants. Sur son réseau Truth Social, il a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de collaborer avec des spécialistes étrangers capables de transmettre leur savoir-faire. Il a décrit ces employés comme une ressource précieuse pour former la main-d’œuvre locale aux technologies complexes. Trump a également tenu à souligner que les sociétés étrangères et leurs salariés restaient attendus et accueillis positivement, précisant qu’il ne souhaitait pas que les récents événements découragent les projets d’implantation.

En filigrane, ce discours illustre une double réalité : d’un côté, une volonté politique d’attirer des capitaux et de maintenir la compétitivité industrielle ; de l’autre, une rigidité administrative et sécuritaire qui peut produire l’effet inverse. Pour un investisseur étranger, le signal envoyé est ambigu : l’accès au marché américain est encouragé au plus haut niveau, mais les aléas liés aux contrôles migratoires constituent un risque réel.

Alors que la Corée du Sud évalue les suites à donner à cet incident, le défi pour Washington sera de trouver un équilibre entre fermeté réglementaire et attractivité économique. L’affaire de Géorgie agit comme un rappel brutal : la confiance des investisseurs ne dépend pas seulement des incitations financières, mais aussi de la certitude que leurs employés pourront travailler dans un cadre stable et respectueux.