VIH : la fondation Gates veut rendre le traitement Lénacapavir accessible

Le mercredi 24 septembre 2025, la Fondation Bill & Melinda Gates et Unitaid ont annoncé que le Lénacapavir, un traitement préventif injectable contre le VIH, sera proposé à bas coût dans plus d’une centaine de pays à revenus faibles et intermédiaires dès 2027. Avec seulement deux injections annuelles, ce médicament pourrait transformer la prévention du VIH. La production initiale sera assurée par des laboratoires en Inde, rendant la solution plus accessible. L’enjeu est de taille : permettre une réduction significative de la propagation du VIH à l’échelle mondiale. Cette initiative traduit un effort plus large de démocratisation des traitements essentiels.

Un médicament longue durée pour la prophylaxie

Le Lénacapavir constitue le premier traitement injectable de longue durée pour la prophylaxie préexposition (PrEP), nécessitant uniquement deux injections par an, simplifiant ainsi la prévention par rapport aux régimes quotidiens classiques. Actuellement, ce traitement coûte aux États-Unis environ 28 000 dollars par an, ce qui limite son accessibilité dans de nombreux pays. Selon Carmen Perez Casas, responsable stratégique pour le VIH chez Unitaid, il s’agit d’une « percée essentielle pour élargir la prévention ». Les versions génériques, qui seront disponibles pour 40 dollars par an, permettront aux systèmes de santé ciblés de planifier leur déploiement sur un large territoire. Des accords ont été signés avec plusieurs fabricants indiens pour garantir une production suffisante et une distribution efficace dans plus de cent pays à revenus faibles et intermédiaires, offrant ainsi une solution durable et économique.

La Fondation Gates et l’accès équitable aux traitements

Depuis sa création, la Fondation Bill & Melinda Gates soutient activement des programmes mondiaux pour améliorer l’accès aux soins dans les pays les plus vulnérables. Ses interventions couvrent le VIH, le paludisme et la tuberculose, avec des investissements ciblés pour rendre les traitements plus abordables et largement disponibles. En collaboration avec Unitaid, la Clinton Health Access Initiative et des centres de recherche internationaux, la fondation contribue à la production et à la diffusion de médicaments génériques. Historiquement, ces initiatives ont permis de réduire significativement le coût des antirétroviraux et d’élargir la couverture sanitaire en Afrique et en Asie.

Le projet Lénacapavir combine innovation médicale et impact social, et devrait transformer l’accès à la prophylaxie dans les années à venir. Des informations détaillées sur ces programmes sont disponibles pour mieux comprendre leur portée. Le Lénacapavir sera ainsi accessible à un prix abordable dès 2027, offrant une opportunité concrète de réduire la transmission du VIH à l’échelle internationale.