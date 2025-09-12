Visas pour le Canada : une algérienne accusée d’escroquerie

Au cours des dix dernières années, le Canada est devenu l’une des destinations les plus convoitées par les algériens. Qu’il s’agisse de séjours temporaires pour études ou de projets d’installation durable, les demandes de visas ont explosé, attirées par la promesse d’opportunités économiques et sociales jugées plus stables qu’au pays. Face à cette forte pression, des centaines de candidats à l’émigration s’en remettent à des agences de voyages et à des intermédiaires censés faciliter les démarches administratives. Mais cette quête d’avenir ouvre parfois la voie à des abus, comme en témoigne une affaire récente jugée par la justice algérienne.

Des promesses de visas transformées en piège

Une employée d’une agence de voyages a été reconnue coupable d’avoir trompé plusieurs citoyens en leur faisant croire qu’elle pouvait leur garantir des visas, notamment pour le Canada. Selon les témoignages rassemblés par les autorités, elle exigeait des sommes allant de 120.000 à 170.000 dinars auprès de ses victimes, mais ne fournissait aucun document officiel en retour. L’illusion entretenue par cette jeune femme a fini par s’effondrer lorsque les clients, frustrés de n’avoir ni visa ni remboursement, ont porté plainte.

Le tribunal a tranché en condamnant l’accusée à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende de 50.000 dinars. Derrière ce jugement, c’est surtout la mécanique de l’arnaque qui interpelle : l’utilisation d’une agence réputée pour inspirer confiance et la promesse d’un accès direct à un pays qui attire de plus en plus de candidats à l’expatriation.

L’ombre des arnaques sur les rêves d’émigration

Ce type de fraude n’est pas isolé. Chaque fois que les démarches d’obtention de visas se complexifient, des individus trouvent un moyen de tirer profit de la détresse ou de l’impatience des demandeurs. Le cas algérien illustre à quel point le marché de l’émigration peut devenir une terre fertile pour les escrocs, exploitant les espoirs de familles prêtes à investir toutes leurs économies dans la perspective d’un départ.

L’histoire de cette employée d’agence de voyages met en évidence les dérives liées à la frénésie d’émigration vers des destinations comme le Canada. Elle souligne aussi la nécessité, pour les candidats au départ, de rester vigilants et de privilégier les démarches légales, même si elles paraissent longues et coûteuses. Derrière la tentation de raccourcis administratifs se cachent souvent des pièges qui, au lieu d’ouvrir les portes vers un avenir meilleur, se referment comme des murs.