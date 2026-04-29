Congrès de la FIFA : l'Iran annule sa participation après le refoulement de ses dirigeants au Canada

La Fédération iranienne de football (FFIRI) a annoncé mercredi 29 avril 2026 l’annulation de sa participation au 76e Congrès de la FIFA, prévu ce jeudi à Vancouver. Son président, Mehdi Taj, et son secrétaire général, munis de visas officiels, ont été refoulés à leur arrivée à l’aéroport international Pearson de Toronto et ont quitté le territoire canadien par le premier vol disponible à destination de la Turquie.

Dans un communiqué officiel, la FFIRI invoque « le comportement inapproprié des agents de l’immigration et une insulte envers l’un des organes les plus honorables des forces armées iraniennes », sans désigner explicitement l’institution visée. Ottawa a répondu que les responsables des Gardiens de la Révolution ne sont pas acceptés au Canada, sans commenter le cas spécifique de Mehdi Taj.

Une inadmissibilité fondée sur la loi antiterroriste canadienne

Le refoulement des dirigeants iraniens découle directement de la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) comme organisation terroriste par le Canada en 2024. Cette classification rend inadmissibles sur le territoire canadien les membres et affiliés de cette structure. Mehdi Taj est un ancien commandant du CGRI reconverti à la tête du football iranien. En décembre 2025, il n’avait pas non plus obtenu de visa américain pour assister au tirage au sort de la Coupe du monde à Washington.

Publicité

Selon Iran International, un permis de résident temporaire lui avait initialement été délivré, lui permettant d’entrer malgré son inadmissibilité de principe. Ce document aurait été annulé à son arrivée. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a confirmé que les autorisations d’entrée des officiels iraniens avaient été révoquées, sans préciser à quel stade de la procédure.

La FIFA exprime ses regrets, la participation au Mondial reste en suspens

La FFIRI indique dans son communiqué avoir contacté des responsables de la FIFA après l’incident, lesquels ont exprimé « leur profond regret ». La fédération mondiale n’a pas commenté publiquement l’absence de la délégation iranienne au Congrès de Vancouver.

La participation de l’Iran à la Coupe du monde, qui débute le 11 juin 2026 aux États-Unis, reste incertaine. La FFIRI avait demandé à la FIFA de délocaliser ses matchs vers le Mexique, craignant des refus d’entrée similaires pour ses joueurs et son encadrement. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exclu cette option, affirmant que l’Iran jouerait « là où le tirage au sort l’a placé ».