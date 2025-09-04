WhatsApp : ce message peut cacher une tentative de piratage

Adem AY (Unsplash)

Les cyberattaques se multiplient, exploitant des plateformes populaires comme WhatsApp, Telegram ou les réseaux sociaux. Grâce à l’intelligence artificielle, les pirates perfectionnent leurs techniques de phishing, créant des arnaques ultra-réalistes qui imitent les communications officielles. Leur objectif : voler des données sensibles (informations personnelles, coordonnées bancaires) stockées dans ces applications.

L’IA permet aux cybercriminels de personnaliser leurs attaques, rendant les messages frauduleux presque indétectables. Par exemple, des e-mails ou SMS prétendant provenir d’institutions fiables peuvent piéger les utilisateurs et les inciter à révéler des informations confidentielles. Malgré les efforts des entreprises technologiques pour renforcer la sécurité, les pirates innovent sans cesse, rendant la protection toujours plus complexe.

WhatsApp, une cible de choix pour les hackers

Avec des milliards d’utilisateurs, WhatsApp est une proie idéale pour les cybercriminels, en raison des données sensibles qu’il héberge (numéros de téléphone, messages privés, photos et vidéos). Bien que l’application mette régulièrement à jour ses protections et patchs ses éventuelles failles, certaines persistent.

Une méthode fréquente utilisée par les pirates informatiques consiste à envoyer un message officiel contenant un code à six chiffres, normalement utilisé pour valider une nouvelle connexion. Si l’utilisateur n’a pas demandé ce code, il s’agit probablement d’une tentative de piratage. Il ne faut donc cliquer sur aucun lien ou n’utilise, en aucun cas, ce code. Sans le code, l’intrusion est impossible, mais la prudence s’impose. Pour être sûr et certain de ne pas souffrir d’une attaque malveillante, il suffit d’ignorer ou de supprimer ces messages suspects.

Le 2FA, pour compliquer la tâche aux pirates

Ce phénomène n’est pas isolé : en 2024, les attaques de phishing ciblant les applications de messagerie ont augmenté de 30 %. Il est donc essentiel de se prémunir et surtout, de suivre les bonnes pratiques associées à la protection des données et des informations personnelles, comme l’activation du 2FA (authentification à double facteurs) ce qui rendra la tâche plus complexe encore aux pirates.