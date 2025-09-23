WhatsApp prépare une nouveauté qui pourrait changer les discussions

Photo Pixabay

La messagerie instantanée introduit une expérimentation réservée à quelques testeurs sous Android. L’outil permet de limiter les alertes reçues dans les groupes. Les participants peuvent choisir entre une suspension temporaire ou une suppression totale des notifications. Cette fonctionnalité montre la volonté de l’application d’affiner son ergonomie.

Un outil de gestion des alertes en phase d’essai

Un suivi de la version 2.25.26.3 a permis à WABetaInfo de mettre en évidence une option inédite sur Android. L’application donne ainsi à certains utilisateurs la possibilité de mettre en pause les notifications et visuels liés aux discussions de groupe. Deux scénarios sont possibles : interrompre les notifications pendant une durée déterminée ou supprimer complètement celles générées par la mention @everyone, souvent utilisée pour solliciter tous les membres à la fois. Pour de nombreux habitués, cette nouveauté représenterait un moyen de réduire la surcharge d’informations, notamment dans les communautés rassemblant un grand nombre de participants.

Meta n’a pas encore communiqué de date officielle concernant une disponibilité générale. Cet ajustement pourrait renforcer la compétitivité de la plateforme par rapport à d’autres services de messagerie, un point régulièrement abordé dans des analyses comparatives accessibles en ligne.

Une étape supplémentaire dans l’évolution du service

Depuis son intégration à Meta, WhatsApp ajuste progressivement ses fonctions pour répondre aux attentes d’usage quotidien. La gestion des signaux d’alerte est un enjeu central : trop de sollicitations risquent de décourager l’interaction, alors que des outils de personnalisation améliorent la fidélité. Avec cette expérimentation, l’application dépasse les options classiques de mise en sourdine limitées à des durées fixes, en donnant plus de liberté aux utilisateurs pour calibrer l’intensité des interruptions.

Au fil des années, la messagerie a introduit d’autres changements notables : protection renforcée des échanges grâce au chiffrement, outils de confidentialité comme la dissimulation du statut en ligne, et apparition de fonctionnalités communautaires. Ces évolutions font partie d’une stratégie continue d’adaptation, tout en tenant compte de cadres réglementaires de plus en plus stricts dans plusieurs pays. Elles traduisent également une volonté de maintenir une base d’utilisateurs active, un aspect suivi par des cabinets spécialisés en télécommunications et en économie numérique. La fonctionnalité actuellement en cours d’essai reste limitée à quelques testeurs, mais une diffusion plus large semble probable après validation des premiers retours.