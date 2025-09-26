Zelensky menace de frapper le Kremlin, la Russie répond

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année, Moscou a consolidé plusieurs positions stratégiques au cours des derniers mois, notamment dans l’est et le sud du pays. Ces avancées ont accru la pression sur Kiev, confronté à des pertes humaines et matérielles tout en cherchant à maintenir le soutien occidental. Face à cette situation, les échanges verbaux entre les dirigeants des deux pays se sont durcis, montrant un affrontement où la rhétorique devient presque une arme à part entière.

Moscou dénonce des propos « irresponsables »

Lors d’une interview diffusée jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que la Russie devait s’attendre à des frappes visant des lieux symboliques, évoquant même la possibilité de cibler le Kremlin. Ces déclarations, perçues à Moscou comme une escalade, ont immédiatement suscité une réaction. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a qualifié vendredi ces menaces d’« irresponsables » et accusé le dirigeant ukrainien d’alimenter le risque d’un conflit plus large.

La réaction du Kremlin montre la sensibilité de Moscou aux discours concernant des attaques sur son territoire, particulièrement lorsqu’il s’agit de sites aussi emblématiques. Si la Russie n’a pas détaillé d’éventuelles mesures de riposte, le ton adopté laisse entendre qu’elle considère ces propos comme un signal d’avertissement à ne pas ignorer.

Un bras de fer qui se joue aussi sur le terrain politique

Au-delà des échanges verbaux, ces déclarations traduisent la difficulté pour Kiev de renverser la dynamique militaire. En évoquant la possibilité de frapper le cœur du pouvoir russe, Zelensky cherche aussi à rappeler que l’Ukraine conserve des moyens d’action malgré les revers subis. Cela témoigne d’une guerre où la communication et la perception jouent un rôle presque aussi important que les opérations sur le front.

Alors que plusieurs initiatives de médiation stagnent, le dialogue entre les deux capitales se limite désormais à des messages publics chargés de menaces et d’avertissements. Cette situation pourrait accentuer les inquiétudes des partenaires internationaux, qui redoutent une extension du conflit au-delà des frontières ukrainiennes.