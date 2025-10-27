100 aimants retirés de l’abdomen d’un adolescent en Nouvelle-Zélande

Un adolescent de 13 ans a subi une opération chirurgicale délicate à Tauranga, en Nouvelle-Zélande, après avoir avalé plusieurs dizaines d’aimants puissants ou plus précisément une centaine d’aimants selon plusieurs sources. Les médecins ont dû intervenir en urgence pour retirer les objets et soigner les lésions intestinales qu’ils avaient provoquées.

Des aimants de petite taille mais aux effets dévastateurs

Hospitalisé après plusieurs jours de douleurs abdominales intenses, le jeune patient a d’abord laissé les médecins perplexes. Les examens d’imagerie ont révélé la présence d’une longue chaîne métallique à l’intérieur de son système digestif. Interrogé, l’adolescent a fini par reconnaître avoir avalé entre quatre-vingts et cent aimants au néodyme, de quelques millimètres de diamètre seulement. Ces aimants, extrêmement puissants, s’attirent à travers les parois intestinales, provoquant des compressions et un manque d’irrigation sanguine.

Selon le rapport publié par le New Zealand Medical Journal le 24 octobre 2025, cette attraction a entraîné la nécrose de plusieurs zones de l’intestin grêle et du côlon. Les chirurgiens ont dû retirer les parties endommagées ainsi que les aimants. Ce type d’intervention est lourd : il peut entraîner, à moyen terme, des complications telles qu’une obstruction intestinale, des douleurs chroniques ou une hernie abdominale.

Un produit interdit à la vente depuis plusieurs années

Les aimants ingérés auraient été achetés sur la plateforme de commerce en ligne Temu, selon les déclarations de la famille relayées par la presse néo-zélandaise. Cependant, la plateforme n’a pas confirmé de manière formelle la provenance du lot concerné. Ces produits sont pourtant interdits à la vente au public en Nouvelle-Zélande depuis 2013 en raison de leur dangerosité pour les enfants.

Les autorités sanitaires rappellent que l’ingestion d’aimants au néodyme représente une urgence médicale, même en petite quantité. Une fois avalés, ils peuvent percer les tissus ou bloquer la circulation dans les intestins. Le Ministry of Health néo-zélandais insiste sur la nécessité de retirer rapidement du marché tout article similaire encore disponible par l’intermédiaire de sites étrangers.

Une issue favorable mais un avertissement clair

Après huit jours d’hospitalisation et une convalescence surveillée, le garçon a pu rentrer chez lui. Il n’a pas donné d’explication sur les raisons qui l’ont conduit à ingérer une telle quantité d’aimants. Les médecins espèrent que cet incident servira d’exemple et encouragera les parents à vérifier la nature des jouets ou objets métalliques accessibles à leurs enfants.