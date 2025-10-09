Adam Lopez, millionnaire grâce à la loterie, hospitalisé après trois mois d’excès

L’euphorie qui accompagne un gain soudain peut parfois conduire à des dérives inattendues. Au Royaume-Uni, Adam Lopez, un ancien cariste, en a fait l’amère expérience. Devenu millionnaire grâce à un ticket à gratter de la loterie nationale, il a vu sa vie basculer en l’espace de quelques semaines, au point de devoir être hospitalisé pour une embolie pulmonaire.

De la fortune soudaine à l’épreuve médicale

Le gain, obtenu en juillet dernier, avait propulsé le compte bancaire d’Adam Lopez de quelques livres à plus d’un million, rapporte The Independent. Il a quitté son emploi, entamant une période de fêtes et de dépenses rapides. L’arrêt de son activité professionnelle et les longues heures passées assis ou en déplacement ont contribué à une sédentarité inhabituelle. Selon les médecins, ce changement radical de rythme a favorisé la formation d’un caillot sanguin, qui s’est logé dans ses poumons début septembre.

Hospitalisé durant huit jours, le Britannique a déclaré que cet incident lui avait servi de signal d’alarme : l’argent ne garantit ni la santé ni la stabilité. Il a promis de revoir son mode de vie et de privilégier désormais sa santé.

Des précédents qui rappellent la fragilité du rêve

Le parcours d’Adam Lopez rappelle que de nombreux gagnants de loterie ont connu des revers similaires. La gestion d’une fortune soudaine peut entraîner des décisions impulsives et un mode de vie risqué.

Un exemple souvent cité est celui de Callie Rogers, qui avait remporté 1,8 million de livres sterling à l’âge de 16 ans au Royaume-Uni en 2003. En l’absence de conseil financier, elle a dépensé la majeure partie de son gain en luxe et en fêtes. Quelques années plus tard, elle se retrouvait endettée et déclarait que cette richesse précoce avait eu des conséquences négatives sur sa vie.

L’histoire d’Adam Lopez traduit une série de cas où le passage soudain de la modestie à l’aisance financière s’est accompagné de difficultés. Les spécialistes rappellent que la préparation psychologique et l’accompagnement financier sont essentiels pour éviter les écueils qui peuvent suivre un tel gain. Cette expérience montre qu’au-delà du rêve de fortune, le véritable défi commence souvent après le tirage.