Affaire Sodjinou au Bénin : Nourou-Dine Saka Saley saisit la Cour

Ce lundi 20 octobre 2025, le militant politique Nourou-Dine Saka Saley a saisi la Cour Constitutionnelle du Bénin à 8h33, demandant une intervention urgente concernant l’élu du parti Les Démocrates, le député Michel Sodjinou. Au cœur de sa démarche se trouve la controverse persistante autour de la procédure de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026.

La requête de Nourou-Dine Saka Saley vise principalement à enjoindre au député du parti Les Démocrates Michel Sodjinou de comparaître physiquement, libre et sans entrave, devant la Cour. L’objectif est qu’il clarifie son option de parrainage ou de non-parrainage.

Saka Saley, lui-même membre du parti Les Démocrates (principal parti d’opposition), rappelle que si la loi autorise un député à s’abstenir de parrainer, en cas de parrainage, il est tenu de parrainer le duo candidat désigné par son parti politique. La situation du député Sodjinou, dont le parrainage est mis en doute, est donc jugée problématique. Par voie de conséquence, le juriste demande également la suspension du processus électoral jusqu’à ce que le député Sodjinou se présente et clarifie sa position de manière non équivoque.

Selon Saka Saley, la tenue d’une élection présidentielle dans un pays qui se veut démocratique sans la participation effective du plus grand parti d’opposition n’est pas une véritable élection. Il souligne ainsi l’enjeu majeur de la transparence dans l’exercice du droit de parrainage, une condition sine qua non, selon lui, pour une compétition démocratique équitable.

Cette action s’inscrit dans la lignée d’un long débat et de nombreuses contestations autour du principe du parrainage au Bénin. Pour rappel, le parrainage des candidatures par les députés et les maires est une exigence du Code électoral béninois pour l’élection présidentielle. Ce système, renforcé en 2024, impose désormais aux duos de candidats de recueillir le soutien d’au moins quinze pour cent (15%) des députés et maires en exercice.

Depuis l’introduction de cette règle, le processus a été marqué par des allégations de manœuvres pour empêcher certains candidats d’obtenir les parrainages requis. Le parti Les Démocrates a régulièrement dénoncé des entraves à la liberté de choix des élus. La Cour Constitutionnelle doit d’ailleurs se prononcer ce jour, 20 octobre 2025, sur la saisine du parti Les Démocrates concernant la situation globale des parrainages en vue de l’élection présidentielle de 2026. La nouvelle requête de Saka Saley sur le cas Sodjinou ajoute une pression significative sur la haute juridiction en cette journée décisive.