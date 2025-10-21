Affaire Sodjinou au Bénin : La Cour Constitutionnelle clarifie le report de l’audience

Au lendemain du report de l’audience plénière consacrée au parrainage contesté du député Michel Sodjinou, la Cour constitutionnelle du Bénin est sortie de son silence. Dans une publication faite ce mardi 21 octobre 2025 sur sa page Facebook officielle, l’institution a tenu à préciser les conditions et les raisons du report de l’audience initialement prévue pour le lundi 20 octobre.

Selon la Cour, le renvoi a été décidé à la suite d’une demande formelle du parti Les Démocrates, introduite par le député Abdel Kamar Ouassagari. Ce dernier avait sollicité un délai de 72 heures pour compléter les pièces du dossier dans le cadre du recours déposé par sa formation politique. Le recours vise à contester l’ordonnance du tribunal de première instance de première classe de Cotonou ayant invalidé le parrainage du député Michel Sodjinou, ramenant ainsi à 27 le nombre de parrainages du parti, en deçà du seuil constitutionnel de 28 requis pour présenter un duo à l’élection présidentielle de 2026.

Dans sa communication, la Cour constitutionnelle a tenu à rappeler que ce report s’inscrit dans le strict respect du principe du contradictoire et du droit à la défense. Elle souligne qu’il ne s’agit nullement d’un traitement de faveur, mais d’une décision motivée par le souci de permettre à toutes les parties de produire les éléments nécessaires à une instruction complète du dossier.

Cette mise au point intervient alors que le débat reste vif sur la validité du parrainage de Michel Sodjinou, dont la remise en cause a fragilisé la candidature du parti Les Démocrates à la prochaine présidentielle. L’audience plénière est désormais fixée au jeudi 23 octobre 2025, date à laquelle la haute juridiction devrait se prononcer sur le fond du dossier. En attendant, le parti Les Démocrates poursuit ses démarches administratives et juridiques pour tenter de rétablir la validité du parrainage en question. La décision de la Cour, très attendue, pourrait s’avérer déterminante pour la suite du processus électoral.