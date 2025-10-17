Affaire Sodjinou au Bénin : le gouvernement dément toute ingérence politique

Le débat sur le parrainage présidentiel a pris une nouvelle tournure avec la rétractation du député Michel Sodjinou, membre du parti d’opposition Les Démocrates. Ce geste, perçu par sa formation politique comme une manœuvre orchestrée pour empêcher le parti d’être sur la liste de départ pour cet important scrutin, a conduit le gouvernement par la voix de son porte-parole à sortir de son silence après les accusations du parti LD ce vendredi au détour d’une rencontre avec la presse.

Un retrait qui relance la méfiance politique

Lorsque Michel Sodjinou a demandé l’annulation de sa fiche de parrainage, il a fragilisé l’équilibre déjà précaire du parti Les Démocrates, qui compte le nombre exact d’élus, notamment 28, pour présenter son duo à la présidentielle de 2026. Ainsi, le retrait d’un seul parrain compromet cette équation délicate. Le parti a alors laissé entendre qu’une “main invisible” aurait tenté de manipuler le processus pour fragiliser son principal adversaire.

La réplique du gouvernement : “le gouvernement n’a rien à y voir”

Face à la polémique, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu à clarifier la position de l’exécutif. Selon lui, les difficultés rencontrées par Les Démocrates relèvent d’un problème interne de gouvernance et non d’une interférence politique. « Le gouvernement n’a rien à y voir« , a martelé l’officiel béninois. Il a estimé qu’au lieu de chercher des responsables ailleurs, le parti ferait mieux de résoudre ses propres contradictions.

Pour M Houngbédji, accuser le gouvernement reviendrait à ignorer les responsabilités internes d’un parti qui peine à maintenir la cohésion de ses élus. “Il faut savoir reconnaître ses torts”, a-t-il martelé, évoquant une opposition “moins efficace dans la gestion de ses divergences”. Par cette sortie, l’exécutif tente ainsi de replacer le débat sur le terrain de la responsabilité politique, tout en réaffirmant son impartialité institutionnelle.

En niant toute implication, le gouvernement se présente comme un arbitre respectueux du jeu démocratique, dans un contexte où la perception du public demeure partagée. En attendant, le chrono tourne et le parti Les Démocrates doit satisfaire à la demande de complément de dossier formulée par la CENA. Les prochaines heures promettent d’être riches en rebondissements. La rédaction de La Nouvelle Tribune suit avec vigilance l’évolution de cette affaire.