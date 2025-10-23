Affaire Sodjinou au Bénin : La Cour constitutionnelle se déclare incompétente

La Cour constitutionnelle a rendu, jeudi 23 octobre 2025, sa décision dans le dossier relatif au recours introduit par le député Abdel Kamel Ouassagari et plusieurs autres élus du parti Les Démocrates contre l’ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou ayant annulé le parrainage de Michel Sodjinou. Après examen, la haute juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire.

Cette décision, intervenue à l’issue d’un report initial du 20 octobre, fait suite à une requête introduite par Abdel Kamel Ouassagari, Franck Oké, Habibou Woroucoubou, Antonin Midofi Hounga et Souley Malam Moucouré Boko. Les requérants contestaient la légalité de l’ordonnance rendue le 13 octobre par le président du tribunal de Cotonou, estimant qu’elle violait la Constitution en annulant le parrainage d’un député, acte qu’ils jugeaient relever du contentieux électoral.

Un différend politique transformé en bataille juridique

Pour Les Démocrates, cette affaire ne relevait pas du droit commun. Le parti considérait que le juge des référés de Cotonou avait outrepassé ses pouvoirs en intervenant dans une question électorale. L’ordonnance contestée, qui ordonnait la restitution à Michel Sodjinou de sa fiche de parrainage, avait conduit la CENA à invalider le document.

Devant les sept sages, les avocats du parti, Me Sadikou Alao et Me Victorien Fadé, ont plaidé que « le contentieux électoral relève exclusivement de la Cour constitutionnelle ». Ils ont dénoncé une procédure conduite dans la précipitation : selon eux, la sommation adressée à Boni Yayi, l’audience en référé et la décision du tribunal se seraient tenues le même jour, privant leur client de ses droits à une défense équitable.

Le parti Les Démocrates sollicitait donc de la Cour constitutionnelle la déclaration d’inconstitutionnalité de l’ordonnance du 13 octobre et la réhabilitation du parrainage de Michel Sodjinou.

La Cour trace les limites de sa compétence

La haute juridiction a toutefois estimé que le différend ne relevait pas de son champ d’intervention. Dans sa décision EP 25-006 du 23 octobre 2025, la Cour a considéré que le litige entre Michel Sodjinou et son parti ne constituait pas un contentieux électoral, mais un conflit civil interne relatif à la gestion d’un document nominatif.

En conséquence, elle a jugé que l’affaire devait rester du ressort des juridictions ordinaires, qui s’étaient déjà prononcées sur le sujet, notamment la Cour d’appel de Cotonou. La décision d’incompétence de la Cour constitutionnelle vient donc conforter la position du tribunal de Cotonou et celle de la Cour d’appel, tout en posant un précédent : désormais, tous les différends internes liés au parrainage ne relèvent pas nécessairement du contentieux électoral.