Afrique : Huawei va construire un centre pour booster la santé, l’éducation et la connectivité

Le géant chinois des télécommunications Huawei prévoit la mise en place d’un centre de recherche et développement (R&D) en Angola d’ici 2027. Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique du pays tout en renforçant des secteurs clés comme la santé, l’éducation et la connectivité. À travers ce projet, la firme entend consolider sa présence sur le continent africain et accompagner la formation de milliers de jeunes talents. Ce futur centre s’inscrit dans une stratégie globale d’expansion technologique en Afrique.

Un projet pour renforcer l’inclusion numérique en Angola

En outre, Huawei a annoncé à Luanda la création prochaine d’un centre de R&D destiné à stimuler la recherche appliquée et le développement des compétences locales. Prévu pour être opérationnel d’ici 2027, ce complexe ambitionne de soutenir les priorités nationales en matière de santé numérique, d’enseignement connecté et d’accès équitable aux technologies de communication.

Ce programme s’accompagne d’un volet de formation important. En effet, Huawei prévoit de collaborer avec plusieurs universités locales afin de former 7 000 jeunes dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la connectivité et des technologies émergentes. Selon les premiers responsables du groupe, cette initiative doit favoriser une économie du savoir et contribuer à la montée en compétences des acteurs nationaux du numérique. Une première convention avec des établissements universitaires pourrait être signée prochainement, selon des sources proches du dossiier.

L’Afrique attire de nombreux regards



L’investissement de Huawei s’inscrit dans un mouvement plus large d’intérêt croissant des grandes entreprises technologiques pour le continent africain. Des groupes tels que Google, Microsoft ou Amazon Web Services développent également des infrastructures numériques et des programmes de formation destinés à soutenir l’innovation locale. Ces initiatives, souvent associées à des politiques publiques nationales, visent à réduire la fracture numérique et à renforcer la souveraineté technologique africaine.

Le projet angolais illustre la volonté de Huawei de s’impliquer durablement dans cet écosystème. Au-delà de la recherche, le centre R&D contribuera à la modernisation des services publics et à la mise en œuvre de solutions locales dans la santé et l’éducation. L’entreprise pourrait également s’appuyer sur des financements conjoints avec des institutions régionales ou internationales, un axe de coopération encore en discussion.