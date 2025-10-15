Afrique : OpenAI lance ChatGPT Go, une version plus accessible de son IA

OpenAI franchit une nouvelle étape sur le continent africain avec le lancement, ce 15 octobre, de ChatGPT Go, une version allégée et plus abordable de son outil d’IA. L’entreprise promet dix fois plus de messages, d’images et de fichiers téléversés par jour, avec une mémoire doublée. Le tout repose sur GPT-5, proposé à environ 5 dollars par mois. Cette version répond à un besoin croissant sur un continent où l’IA se développe malgré les coûts et les contraintes d’accès.

Une technologie adaptée à un marché en pleine effervescence

Malgré des obstacles économiques et techniques persistants, l’Afrique est devenue un terrain fertile pour l’IA. Des étudiants, entrepreneurs et créateurs y exploitent déjà des outils comme ChatGPT pour apprendre, traduire, programmer ou concevoir des projets innovants. Dans plusieurs pays, ces technologies comblent des manques structurels en matière de formation ou d’accès à l’information. Cependant, le coût de la connectivité et du matériel limite encore l’accès à ces outils pour une grande partie de la population. Cette réalité explique pourquoi les solutions plus légères et moins onéreuses attirent un intérêt croissant. L’arrivée de ChatGPT Go s’insère donc dans cette logique de démocratisation : rendre l’intelligence artificielle accessible à ceux qui, jusqu’ici, en étaient partiellement exclus.

OpenAI mise sur l’accessibilité et la création locale

D’après Tech Financials, Nick Turley, vice-président et responsable de ChatGPT, a déclaré que des millions d’Africains utilisent déjà la plateforme pour apprendre, créer ou lancer leur entreprise. ChatGPT Go ambitionne d’amplifier cet élan, en abaissant les barrières financières et techniques. En réduisant le prix tout en augmentant les capacités, OpenAI espère encourager l’innovation locale et stimuler l’usage de l’IA dans des domaines aussi variés que l’éducation, l’agriculture ou la communication numérique.

Ce lancement marque une étape stratégique : OpenAI ne se contente plus d’offrir un produit global, mais adapte son offre à la réalité économique d’un continent jeune et connecté. En offrant plus pour moins, l’entreprise teste aussi un modèle économique où l’inclusion devient un levier de croissance.