Afrique : un méga-complexe agroalimentaire d’un milliard $ annoncé

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe suisse Mole Group ont signé un partenariat public-privé pour le lancement du Parc Agro-Industriel de Mbanza-Ngungu. Localisé dans le Kongo Central, le projet, estimé à 1 milliard $, devrait entrer en phase de construction à l’été 2026. L’initiative vise à renforcer la production locale et à réduire la dépendance aux importations. Une production annuelle d’environ 700 000 tonnes de produits alimentaires transformés est visée, avec un impact direct sur la sécurité alimentaire et l’emploi. Plus de 20 000 postes pourraient être créés dans le cadre de cette opération.

Un potentiel agricole majeur mobilisé

La RDC possède un potentiel agricole considérable grâce à son climat favorable et à l’étendue de ses terres cultivables. Le pays concentre de grandes surfaces propices aux cultures vivrières et industrielles, telles que le blé, la canne à sucre, le riz ou le maïs. Depuis plusieurs années, les autorités multiplient les initiatives pour soutenir le secteur, en développant les infrastructures rurales, en modernisant les filières agricoles et en encourageant les partenariats public-privé.

Le projet de Mbanza-Ngungu s’inscrit dans cette stratégie, en mettant à disposition 85 000 hectares cultivables sur un domaine total de 105 000 hectares, avec pour objectif de transformer localement les récoltes et d’alimenter le marché national ainsi que les circuits régionaux. Cette initiative pourrait s’appuyer sur des programmes existants de modernisation agricole et offrir des opportunités de lien avec d’autres projets du secteur.

Organisation et impact attendu du parc agro-industriel

Le Parc Agro-Industriel de Mbanza-Ngungu est conçu pour produire annuellement différentes denrées alimentaires transformées. Les travaux, prévus sur quatre ans, devraient débuter à l’été 2026 et impliquer des investissements et des technologies destinés à optimiser la production et la transformation. Le projet vise également à réduire le déficit alimentaire national et à limiter les importations, tout en renforçant la souveraineté alimentaire de la RDC.

Des liens pourront être ajoutés vers les plans détaillés du parc ou les études de marché associées pour compléter l’information. Le projet prévoit en outre le développement d’infrastructures logistiques et de stockage afin de faciliter l’acheminement des produits vers les marchés urbains et internationaux. Les autorités congolaises superviseront la mise en œuvre et le suivi de la production ainsi que de l’impact économique et social du parc agro-industriel.