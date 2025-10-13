Algérie : boom du e-commerce avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard $

Le commerce en ligne n’est plus une activité marginale en Algérie : il est devenu un pilier économique à part entière. Selon le ministère du Commerce, le e-commerce a généré un chiffre d’affaires global de 1,9 milliard de dollars, témoignant d’une dynamique sans précédent dans un pays où les achats sur Internet étaient encore rares il y a dix ans. Ce montant, déjà considérable, serait aujourd’hui dépassé selon plusieurs acteurs du secteur, tant la demande s’est accélérée au fil des mois. Les données ont été livrées par le site l’Algérie aujourd’hui.

Une économie portée par la transformation numérique

L’Algérie a entrepris une modernisation de son économie par le biais du numérique. Le gouvernement multiplie les initiatives pour renforcer les infrastructures technologiques, encourager la dématérialisation des services publics et soutenir les jeunes pousses innovantes. Le développement des paiements électroniques, des plateformes de livraison locales et de la connectivité mobile a considérablement réduit les freins à la consommation en ligne. Cette politique numérique a permis de faire émerger un écosystème entrepreneurial agile, où les solutions locales rivalisent désormais avec les géants internationaux.

Une explosion des commandes et des opportunités

Avec plus de 42 millions de colis livrés chaque année, les plateformes de vente en ligne, qu’elles soient locales ou étrangères, profitent d’un marché en pleine effervescence. Cette activité logistique dense crée de nouveaux métiers : livreurs indépendants, gestionnaires d’entrepôts, développeurs d’applications, experts en marketing digital… Le e-commerce alimente une chaîne de valeur complète, qui s’étend des centres urbains jusqu’aux zones plus reculées.

Les consommateurs algériens, de plus en plus familiers avec les transactions électroniques, privilégient désormais la rapidité et la commodité des achats en ligne. Les petites entreprises, elles, trouvent dans ce canal un moyen de contourner les barrières traditionnelles du commerce physique. On assiste ainsi à une démocratisation de la vente à distance : des artisans aux détaillants, tous peuvent toucher une clientèle nationale grâce à un simple smartphone.

Vers une nouvelle culture de la consommation

Ce boom ne se limite pas à des chiffres. Il traduit un changement profond dans les habitudes de consommation et dans la perception de la modernité. Acheter un produit en ligne n’est plus un geste réservé à une élite connectée, mais une pratique quotidienne pour des millions d’Algériens. Le défi, désormais, sera d’accompagner cette croissance par une meilleure régulation du marché, une sécurité accrue des paiements et une logistique encore plus performante.

L’essor du e-commerce algérien est le reflet d’un pays en transition, qui conjugue ambition technologique et vitalité entrepreneuriale. En tirant parti du numérique, l’Algérie ne se contente pas de moderniser ses circuits commerciaux : elle redessine les contours de son économie.