Algérie : la production pétrolière augmente de 4 000 barils/jour

À partir de novembre 2025, l’Algérie ajustera sa production de pétrole brut avec une hausse de 4 000 barils par jour, en accord avec une décision conjointe de huit pays membres de l’alliance OPEP+. Cette décision s’inscrit dans la continuité des efforts de coordination entre les principaux producteurs pour stabiliser le marché mondial de l’énergie. Les ministres du Pétrole des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de la Russie et d’autres partenaires ont convenu d’une approche graduelle et mesurée. L’enjeu principal reste de préserver l’équilibre entre offre et demande face aux incertitudes économiques mondiales.

Une coordination régionale pour stabiliser le marché

Réunis lors d’une session ministérielle, les représentants de l’Algérie, du Kazakhstan, du Koweït, du sultanat d’Oman, de l’Irak, de la Russie, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont validé une légère augmentation de la production de pétrole brut. L’objectif commun est d’adapter progressivement les volumes mis sur le marché, afin d’éviter toute volatilité excessive des prix. Pour l’Algérie, cet ajustement de 4 000 barils par jour représente une marge maîtrisée, tout en renforçant son poids au sein de l’alliance énergétique.

Cette décision intervient à un moment où plusieurs observateurs surveillent de près la réaction des marchés face à la reprise de la demande mondiale. Certains analystes estiment qu’une telle coordination pourrait encourager la stabilité des cours, notamment si les exportations de pétrole africain continuent de croître. Des données complémentaires publiées par les autorités nationales seront attendues pour évaluer l’impact réel de cette hausse sur les recettes énergétiques du pays. Cette évolution pourrait également renforcer les liens économiques entre l’Algérie et ses partenaires stratégiques.

Le brut algérien, un produit toujours recherché

Le pétrole algérien demeure prisé sur le marché international pour sa faible teneur en soufre et sa qualité légère. Ce profil technique le rend particulièrement adapté aux raffineries européennes et asiatiques. Historiquement, l’Algérie s’appuie sur cette ressource pour financer une part essentielle de son budget national, les exportations pétrolières représentant encore une large part de ses revenus extérieurs. Depuis plusieurs années, Alger cherche à concilier sa politique de production avec les impératifs de diversification économique et de développement durable.

L’ajustement annoncé confirme la volonté du gouvernement de maintenir une présence forte sur le marché tout en respectant les engagements pris au sein de l’OPEP+. Ce choix s’inscrit aussi dans un contexte où la transition énergétique mondiale pousse les pays producteurs à repenser leurs stratégies à long terme. Plusieurs projets d’investissement dans les infrastructures pétrolières et gazières pourraient bénéficier d’un regain d’intérêt, selon des informations à paraître prochainement dans les médias spécialisés. Ce positionnement pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles coopérations régionales en matière d’énergie et d’innovation.