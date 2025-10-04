Algérie : vers la fin de la dépendance en minerai de fer dès 2026

Le groupe public Sonarem prévoit de lancer deux installations de traitement de minerai de fer au cours de l’année 2026, une étape importante pour l’industrie métallurgique nationale. La première installation sera opérationnelle dès avril 2026, tandis que la seconde, développée en partenariat avec Tosyali, sera fonctionnelle au second semestre dans la zone industrielle de Bechar. Construite par le groupe chinois Sinosteel, cette unité pourra produire 2 millions de tonnes de concentré de fer par an. Le démarrage de la mine de Gara Djebilet est présenté comme un levier stratégique pour réduire la dépendance de l’Algérie aux importations. L’annonce a été faite le 4 octobre 2025, lors d’une conférence de presse par Belkacem Soltani, chargé de superviser ce projet majeur.

Production locale et renforcement des capacités

La mise en service des nouvelles structures permettra à l’Algérie de mieux couvrir ses besoins en minerai de fer. L’installation de Bechar, avec une capacité de 2 millions de tonnes annuelles, vise à sécuriser l’approvisionnement du secteur métallurgique. Le partenariat avec Tosyali associe expertise industrielle turque et soutien de l’État algérien, en visant l’optimisation des coûts et le développement technologique local. Les travaux avancent selon un calendrier précis : la première unité sera prête en avril 2026, en même temps que le lancement des opérations de la mine de Gara Djebilet. Cette organisation vise à diminuer la vulnérabilité du pays face aux fluctuations des marchés internationaux et à soutenir la filière industrielle locale.

Historique et perspectives économiques

L’Algérie dépend encore largement des importations de minerai de fer, ce qui impacte la compétitivité des aciéries nationales et le coût des produits finis. L’exploitation de la mine de Gara Djebilet et la mise en service des deux unités de traitement reflètent un plan stratégique visant à renforcer l’autonomie industrielle. Selon les autorités, la production locale devra progressivement répondre à la demande intérieure et offrir des perspectives d’exportation. La coopération avec Sinosteel et Tosyali contribue à moderniser les infrastructures et à former des compétences spécialisées, essentielles pour soutenir la croissance durable du secteur. L’Algérie prévoit le démarrage officiel des opérations à Gara Djebilet en avril 2026, suivi de la mise en service de la seconde installation au second semestre.