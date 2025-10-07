"Allez d'abord travailler" : le conseil de Jeff Bezos aux jeunes entrepreneurs

Jeff Bezos, l’un des hommes les plus riches au monde, a bâti son succès grâce à Amazon, l’une des entreprises qui, en quelques années, est devenue l’une des plus importantes au monde. Au-delà de ses milliards, c’est surtout son parcours qui intéresse. Une histoire qu’il aime beaucoup raconter. Celui-ci s’en est d’ailleurs chargé à l’occasion de la Semaine de la Technologie Italienne à Turin.

Et son succès, il le doit, selon lui, au fait de ne s’être jamais précipité. Au cours de son discours, il a notamment encouragé les plus jeunes à travailler au sein d’entreprises avant de lancer leur projet entrepreneurial. Il rappelle d’ailleurs qu’il a lui-même attendu dix ans environ avant d’officialiser le lancement de son projet (il avait 30 ans au moment du lancement d’Amazon).

Les conseils de Jeff Bezos

Il a ensuite appelé la jeunesse à distinguer le bruit ambiant des indicateurs clés de performance de leur structure. Il a notamment rappelé qu’Amazon a traversé la crise boursière des années 2000, en pleine gestion. Plutôt que de craindre le pire pour sa société, Bezos a simplement analysé des métriques intéressants (croissance des utilisateurs, expansion géographique) pour déterminer que la société se développait correctement malgré les remous géopolitiques et économiques.

C’est d’ailleurs pour ça qu’il invite les jeunes à travailler. Avoir une expérience professionnelle permet de développer ses compétences, son esprit critique et son esprit d’analyse. Ces compétences sont nécessaires pour apprendre à gérer son entreprise et à manœuvrer à travers les périodes délicates qui font partie de la vie d’une société.

Les erreurs, pour apprendre

« Innover, c’est aussi se tromper, rebondir, et garder foi en l’impact de son travail. » a-t-il d’ailleurs expliqué, laissant aussi entendre que malgré son exceptionnel succès avec Amazon, il continuait lui aussi d’effectuer des erreurs d’analyse ou de décision, qui l’aident à grandir en tant qu’entrepreneur.



