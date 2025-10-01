Après la Pologne, l’Allemagne fait face à de mystérieux drones

Après les incursions signalées en Pologne, plusieurs sites stratégiques du nord de l’Allemagne ont été survolés la semaine dernière par des drones dont l’origine est inconnue. Les engins ont approché des lieux sensibles, tels qu’une centrale énergétique, un grand hôpital universitaire et le parlement régional. Des appareils ont également été repérés près d’un chantier naval spécialisé dans la construction de sous-marins. Les autorités envisagent l’hypothèse d’une activité de repérage préalable à des actions hostiles. Une enquête a été ouverte pour déterminer s’il s’agit d’espionnage ou de sabotage.

Des installations critiques placées sous surveillance

La presse allemande, et notamment le journal Der Spiegel, indique que les drones ont été observés dans le Land du Schleswig-Holstein, à proximité de plusieurs infrastructures vitales. Selon les informations relayées par Der Spiegel, les engins auraient approché une centrale électrique, l’hôpital universitaire de Kiel ainsi que le parlement du Land. Deux autres appareils auraient également survolé une zone industrielle portuaire associée à la production de sous-marins. Cette simultanéité laisse penser à une opération coordonnée visant à collecter des données sensibles.

Le ministre fédéral de l’Intérieur Alexander Dobrindt a expliqué que la menace représentée par ces incursions devait être considérée comme « sérieuse ». Les services de sécurité examinent actuellement les images radar et les témoignages recueillis. L’objectif est d’établir si les survols sont liés à des acteurs étatiques, à des groupes organisés ou à des opérations isolées.

Des intrusions qui rappellent d’autres cas en Europe

Les événements observés en Allemagne reflètent une tendance plus large qui touche plusieurs États européens. En Pologne, des drones venus de l’est ont pénétré dans l’espace aérien national au mois de septembre, provoquant une alerte officielle auprès de l’OTAN. Au Danemark, des appareils inconnus ont perturbé à plusieurs reprises l’activité des aéroports et se sont approchés de sites militaires, ce qui a conduit Copenhague à restreindre les vols civils de drones. La Lituanie a elle aussi signalé l’intrusion d’un engin armé sur une zone d’entraînement militaire proche de la frontière.

Ces incidents interviennent alors que la guerre en Ukraine a relancé les préoccupations européennes en matière de sécurité aérienne et de protection des infrastructures critiques. Les secteurs de l’énergie, de la santé et de la défense sont particulièrement vulnérables, et la multiplication des survols soulève des inquiétudes économiques et stratégiques. Plusieurs capitales envisagent désormais de mutualiser leurs moyens de détection et de mettre en place un dispositif commun de défense anti-drones, dont l’élaboration pourrait être soutenue par l’Union européenne.

Les résultats de l’enquête allemande, seront déterminants pour établir si ces incursions relèvent d’un simple incident ou d’une stratégie coordonnée visant à affaiblir les capacités de protection du pays.