Armement : la Chine dote ses chars d'une technologie inédite

La Chine continue son développement militaire à vitesse grand V. En effet, Pékin vient de dévoiler un tout nouveau char : le Type 100. Il s’agit d’un blindé particulièrement moderne, qui redessine, à lui seul, le paysage de ce type d’armement tant il diffère des chars traditionnels.

Ce nouveau modèle, conçu par l’Armée populaire de libération (APL), est en rupture totale avec ce qu’il se faisait habituellement. En effet, ce dernier a été doté de systèmes de détection de pointe, notamment des capteurs optiques et infrarouges pour mieux quadriller le champ de bataille.

Le Type 100, un char d’un tout nouveau genre

Outre cette capacité, le Type 100 est aussi en mesure d’effectuer des frappes à longue distance. Des chars qui seront aussi connectés les uns aux autres, aidant ainsi à créer une sorte de réseau. Une collaboration accrue avec des drones, des batteries d’artillerie et des systèmes de guerre électronique est ainsi envisageable, dans l’idée d’harmoniser les frappes et gagner en efficacité.

Une innovation remarquée à l’occasion des derniers défilés militaires organisés par Pékin, qui démontre ainsi sa volonté, mais aussi sa capacité à produire des équipements et des armements de nouvelle génération susceptibles de causer de nombreux dégâts. Ce véritable saut technologique replace la Chine parmi les leaders mondiaux dans le domaine des blindés de nouvelle génération.

Un rapport de force déséquilibré

Naturellement, ces équipements inquiètent, notamment en Asie orientales, ou les tensions géopolitiques s’intensifient. La Chine, qui dispose aujourd’hui de possibilités impressionnantes que ce soir sur terre, dans les airs ou sur la mer, renforce sa posture, alertant ainsi les nations et territoires avec lesquels elle peut avoir certains contentieux, comme l’Inde (bien que la situation tende à s’arranger), ou encore Taïwan que Pékin souhaite rattacher au continent, et ce, dans les délais les plus proches, impliquant un potentiel conflit d’envergure mondiale.