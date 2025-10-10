Armement : la Russie augmente la portée de ses drones à fibre optique

Depuis plus de trois ans, l’Ukraine est plongée dans une guerre face à la Fédération de Russie. Une guerre d’un nouveau genre, car hybride. En effet, pour la première fois, sont intégrées au conflit, de nouvelles méthodes pour déstabiliser l’adversaire, comme l’utilisation de drones.

La Russie est un pays très en avance à ce sujet-là. En effet, le pays utilise, depuis quelque temps, des drones à fibre optique. Ce sont des drones qui sont capables de voler et frapper à plusieurs kilomètres du lieu de leur décollage, tout en produisant de sérieux dégâts aussi bien sur le plan humain que matériel.

La Russie développe des drones à fibre optique de plus en plus puissants

Récemment, ces drones ont été particulièrement visibles du côté de Kramatorsk, une ville clé de la région de Donetsk. Mais ce qui a cette fois-ci surpris, c’est la distance parcourue par les drones. Désormais, ces derniers sont capables d’atteindre jusqu’à 20 kilomètres de distance, soit bien plus que ce qui était possible jusqu’ici. Naturellement, cette information est du genre à inquiéter les ukrainiens, notamment les populations qui se trouvent près du front.

Pour rappel, les drones à fibre optique fonctionnent de manière différente des drones classiques. Plutôt que de se reposer sur l’échange d’ondes radio, ils déroulent du câble en plein vol. De fait, ils sont parfaitement insensibles aux brouillages électroniques, ce qui les rend d’autant plus redoutable. Conscients du danger que ces drones représentent, les russes capitalisent au maximum sur cette technologie pour toucher l’Ukraine.

Kiev réclame une nouvelle assistance

Face au risque que représentent ces drones pour l’Ukraine, les nations européennes souhaitent rapidement se mettre d’accord sur une série de mesures à prendre pour accompagner les forces armées et les aider à se défendre. Prêt ou financement et installation de filets anti-drones, restriction des déplacements civils et préparation d’évacuations sont quelques-uns des protocoles éprouvés les plus recommandés soit par Kiev, soit par Bruxelles.