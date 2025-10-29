Armement : Poutine annonce le test d'un drone sous-marin impossible à intercepter

La course à l’armement continue. En effet, la Russie aurait, selon les dires du président Poutine, procédé au test d’un tout nouveau drone sous-marin. Baptisé Poséidon, ce dernier fonctionne à propulsion nucléaire et se voudrait… Parfaitement indétectable. Mais qu’en est-il réellement ?

Ce mercredi, le chef du Kremlin a effectivement annoncé que la veille, cet essai avait bel et bien eu lieu. Ce drone sous-marin serait capable de transporter des charges nucléaires, tout en étant parfaitement indétectable. Cela le rendrait donc extrêmement compliqué à contrer en plus d’être redoutable du point de vue efficacité.

La Russie annonce le test d’un nouveau drone sous-marin

Les informations dont nous disposons aujourd’hui laissent également entendre que ce drone d’un tout nouveau genre serait capable d’atteindre des profondeurs supérieures à un kilomètre (sans que nous sachions vraiment quelle est sa limite). Sa vitesse, elle, serait de 60 à 70 nœuds, soit l’équivalent de 130 km/h.

Un drone puissant donc, qui viendra équiper, sous peu, le sous-marin Belgorod, dont l’entrée en service a été effectuée en juillet 2022 et qui, grâce à ces nouvelles technologies, deviendra d’autant plus redoutable en cas de conflit marin. Une information sérieuse, d’autant plus que la Russie vient d’annoncer le succès du test de son dernier missile, le Bourevestnik.

Un missile à propulsion nucléaire également testé

Celui-ci est un missile à propulsion nucléaire et à portée présentée comme illimitée, même si de l’aveu même de nombreux experts, cela semble assez peu probable. Malgré tout, ces effets d’annonce ont pour finalité de démontrer que Moscou, malgré les nombreuses sanctions économiques imposées à son encontre suite au début de la guerre en Ukraine, parvient à innover, tester et à se présenter comme une nation qui prend la question de la dissuasion particulièrement au sérieux (non sans rappeler qu’elle détient l’arme nucléaire).

Des annonces qui pourraient, là encore, pousser Washington à accentuer la pression sur la Russie alors que l’administration Trump tente tout pour obtenir, a minima, un accord de cessez-le-feu sur le sol ukrainien. Mais les derniers développements et les nouvelles annonces concernant l’armement russe ne vont pas vraiment en ce sens, le sommet de Budapest ayant même été écarté à ce stade.