Depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, la guerre a redessiné les équilibres géopolitiques en Europe. Le face-à-face entre Moscou et Kiev, soutenu par les pays occidentaux, a provoqué des pertes humaines considérables et des déplacements de populations sans précédent.

L’Europe, touchée de plein fouet, subit les conséquences économiques des sanctions et une remise en question de sa dépendance énergétique. Pour y répondre, l’Union européenne (UE) a accéléré sa stratégie de défense : hausse des budgets militaires, relocalisation de la production d’armements et renforcement des liens avec l’OTAN. Ces mesures, perçues comme une réponse à une menace directe, n’ont pas apaisé les tensions.

Des survols de drones qui confirment l’Europe dans sa stratégie

Ces dernières semaines, les suspicions envers la Russie se sont intensifiées, notamment après la détection de drones non identifiés dans l’espace aérien de plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou la France. Ces incidents, souvent interprétés comme des opérations de renseignement ou de déstabilisation, ont alimenté les craintes d’une extension du conflit. Plutôt que de désamorcer la crise, Vladimir Poutine a réaffirmé sa position : toute agression contre la Russie, selon lui, entraînerait une réponse « ferme et proportionnée ».

Moscou et l’Occident, un dialogue sous tension

Lors d’une récente intervention à Sotchi, le président russe a vivement critiqué l’escalade militaire en Europe, dénonçant une « approche agressive » de la part des capitales européennes. Pour lui, leur soutien indéfectible à Kiev prolonge inutilement le conflit, au lieu d’encourager des négociations constructives. Or, l’Europe s’est déjà positionnée en faveur de l’ouverture de négociations, ce que Moscou n’a jamais vraiment souhaité, préférant camper sur ses positions plutôt que de tendre la main, comme il l’invite d’ailleurs à le faire à son endroit.

Le président russe, Vladimir Poutine a aussi invoqué l’histoire pour expliquer les frictions actuelles entre Moscou et la Russie, accusant les puissances occidentales d’avoir imposé, après 1991, un système de sécurité excluant les intérêts russes. Ce récit, centré sur une « injustice historique », rend tout compromis diplomatique encore plus complexe.