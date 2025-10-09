Auto-parrainage au Bénin : La Cour Constitutionnelle déboute les requérants

La Cour constitutionnelle du Bénin a tenu, ce jeudi 9 octobre 2025, une audience plénière spéciale consacrée à plusieurs recours, dont celui introduit par Madame Miguèle Houeto et Messieurs Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akoudenoudje. Les requérants contestaient des propos tenus par le directeur général des élections au sujet de l’auto-parrainage des candidats à la présidentielle.

Selon leur requête, au cours d’une séance de travail entre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des députés, le directeur général des élections aurait affirmé que « si l’on peut voter pour soi, l’on peut s’auto-parrainer ». Une interprétation qui, selon eux, va à l’encontre de l’article 132 nouveau du Code électoral et méritait d’être clarifiée par la Haute juridiction.

Cependant, les sages de la Cour ont estimé que la demande ne relevait pas de leur compétence, selon une information publiée ce jeudi soir sur la page Facebook de Canal3 Bénin. En vertu de la loi organique encadrant son fonctionnement, la Cour ne peut être saisie que dans les cas de violation de droits fondamentaux ou pour exercer un contrôle de constitutionnalité sur des lois, textes réglementaires ou actes administratifs. Ne constatant ni atteinte à un droit fondamental ni existence d’un contentieux constitutionnel, la Cour constitutionnelle a, après délibération, déclaré le recours irrecevable