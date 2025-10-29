Automobile en Europe : la Chine seule vraie maîtresse du jeu ?

C’est un fait, l’industrie automobile européenne est à la peine. Le marché est saturé et les chiffres ont du mal à dépasser ceux du début du millénaire. Aujourd’hui, entre 14 et 15 millions d’unités sont produites en Europe, soit moins qu’en 2001. Problème, c’est un secteur vital pour l’UE, avec 13 millions d’emplois directs et indirects.

Pour beaucoup d’experts, l’avenir est d’ailleurs… La Chine. C’est notamment le cas de Carlos Tavares. L’ancien dirigeant du groupe Stellantis a souhaité prendre la parole pour évoquer comment l’Union européenne, à travers ses normes parfois insensées, se tire elle-même une balle dans le pied au profit des constructeurs chinois.

Les entreprises chinoises occupent déjà le marché européen

Les décisions politiques en lien avec les émissions de gaz à effet de serre, la bureaucratie beaucoup trop lourde et autres tergiversations font que le marché européen de l’automobile n’est plus du tout compétitif. Les acteurs régionaux ne peuvent plus répondre aux évolutions de ce secteur et se retrouvent largement dépassés.

Résultat ? Les véhicules électriques chinois, plus abordables, gagnent du terrain sur le marché du Vieux Continent. Cette perte de compétitivité induit une chute du chiffre d’affaires, de la rentabilité des entreprises, et in fine, de la valeur même des sociétés automobiles européennes.

D’ailleurs, les entreprises chinoises détiendraient, déjà, quasiment 10% des parts du marché européen. À terme, on peut même imaginer que celles-ci soient rachetées à bas prix par des entreprises chinoises, qui seraient alors perçues comme de véritables sauveuses. Les entreprises américaines ne sont d’ailleurs pas à l’abri.

Même les groupes américains ne sont pas à l’abri

Tesla voit ses chiffres plonger face à ceux de BYD et autres géants chinois de l’automobile. En plus d’être plus accessible, ces véhicules sont également très technologiques, de grande qualité, ce qui a le don de séduire le consommateur alors même que la situation économique est incertaine.