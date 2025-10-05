Automobile : le chinois Xpeng réussit un exploit avec une batterie rechargeable en 12 mn

Le constructeur Xpeng a dévoilé une batterie pour véhicules électriques capable de se recharger en moins de 12 minutes, grâce à une puissance de 450 kW. L’innovation, développée avec une entreprise française spécialisée dans les bornes de recharge, pourrait modifier les habitudes des conducteurs. Selon le directeur marketing de la marque en France, cette avancée réduit fortement la contrainte d’autonomie. L’arrivée de cette technologie intervient alors que la concurrence internationale sur le marché de l’électrique s’intensifie. Elle met aussi en avant l’enjeu d’infrastructures capables d’accompagner de telles performances.

Une recharge éclair qui change la donne

La nouvelle batterie présentée par Xpeng promet de faire passer le temps de recharge d’une voiture électrique sous la barre des 12 minutes, une durée souvent associée à des pauses de courte durée. La puissance de 450 kW est au cœur de cette performance, tout en restant compatible avec des bornes de moindre capacité.

Cette avancée montre la course engagée par les constructeurs pour réduire l’un des principaux freins à l’adoption massive des véhicules électriques : le temps de recharge. Elle pourrait également inciter les opérateurs d’infrastructures à accélérer le déploiement de bornes à très haute puissance. Le constructeur souligne par ailleurs que ce gain de temps libère l’usager pour d’autres activités : un repas rapide, une courte douche ou le visionnage de quelques épisodes d’une série.

Un constructeur chinois en quête de leadership mondial

Fondé en 2014, Xpeng s’est rapidement imposé sur le marché chinois de la mobilité électrique grâce à une gamme de véhicules dotés de logiciels intégrés et d’assistances à la conduite avancées. Son modèle économique repose sur un écosystème technologique alliant voiture, connectivité et services numériques. L’entreprise a gagné des parts de marché en Chine en ciblant la clientèle urbaine sensible aux innovations numériques et au coût d’usage réduit des véhicules électriques.

Depuis quelques années, le groupe multiplie les annonces pour renforcer sa présence internationale. L’Europe, avec son réseau routier dense et ses politiques publiques favorisant l’électrification, constitue un terrain stratégique. L’ouverture de points de vente et de services après-vente dans plusieurs pays européens illustre cette ambition. Le développement d’une batterie ultrarapide, compatible avec les infrastructures locales, est présenté comme un atout pour séduire un public soucieux de réduire le temps passé à l’arrêt.

La présentation de cette technologie intervient alors que les ventes de véhicules électriques continuent de progresser en Chine et en Europe. La réduction du temps de recharge pourrait constituer un argument décisif pour les acheteurs hésitants et un facteur différenciant dans un marché en forte concurrence.