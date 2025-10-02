Avoirs russes gelés : la Russie assimile des responsables européens à un “gang”

Le Kremlin a vivement réagi aux discussions européennes sur l’utilisation des avoirs russes gelés. Son porte-parole a comparé les pays engagés dans ce débat à un “gang”, estimant que certains surveillent, d’autres prennent, et que la Belgique chercherait à répartir la responsabilité. Cette image illustre la fermeté de Moscou face aux pistes explorées par l’Union européenne.

Des avoirs gelés depuis 2022

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’Union européenne et le G7 ont gelé près de 300 milliards d’euros de réserves de devises russes. Une grande partie de ces avoirs, appartenant à la Banque centrale de Russie, est conservée par Euroclear en Belgique. Ces fonds génèrent des revenus considérables, désormais au cœur du débat sur leur éventuelle réaffectation.

Les dirigeants européens étudient différentes pistes, dont l’idée d’accorder à l’Ukraine un prêt garanti par ces sommes ou par les bénéfices qu’elles produisent. Cette option divise : certains pays y voient un moyen concret de soutenir Kiev, tandis que d’autres redoutent des complications juridiques et financières.

Publicité

La riposte verbale de Moscou

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : « C’est comme un gang : certains surveillent, d’autres volent, et certains, comme la Belgique, disent : partageons la responsabilité » selon Sputnik Afrique. Selon lui, cette comparaison illustre le caractère illégitime des propositions discutées à Bruxelles.

En parallèle, Moscou a prévenu qu’elle engagerait des poursuites judiciaires contre tout État ou institution qui procéderait à une confiscation des fonds ou de leurs dividendes. Pour la Russie, ces avoirs demeurent sa propriété et ne peuvent faire l’objet d’une réaffectation sans risque de confrontation juridique durable.