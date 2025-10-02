Bénin : 115 millions pour réhabiliter la Maison des Médias

Au lendemain de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard C. Loko, a effectué ce mercredi 1er octobre une visite à la Maison des Médias Thomas Megnassan, à Gbedjromèdé.

Entouré de conseillers et de cadres de l’institution, il a parcouru les différentes salles de ce bâtiment, symbole de la presse béninoise, aujourd’hui en piteux état. Les murs fissurés, la toiture dégradée, les équipements hors service et les installations électriques vieillissantes témoignent d’années de délaissement.

Conscient de l’urgence, le président de la HAAC a annoncé que l’édifice bénéficiera bientôt d’une réhabilitation complète. Les travaux, financés grâce au fonds d’aide à la presse réaménagé et confié à la HAAC par le gouvernement, devraient être lancés avant la fin de l’année. L’investissement prévu est évalué à environ 115 millions de francs CFA.

Édouard Loko a saisi l’occasion pour saluer la réponse positive du chef de l’État et du ministre de l’Économie et des Finances au plaidoyer porté par la HAAC. L’objectif, selon lui, est de redonner à ce lieu des conditions de travail dignes et adaptées aux réalités contemporaines des métiers de l’information.

Du côté de la direction de la Maison des Médias et des organisations professionnelles présentes, l’annonce a été accueillie avec enthousiasme. Pour son directeur, Alain Sessou, ce chantier marque l’espoir d’une renaissance pour une institution appelée à redevenir un point de référence pour les journalistes. Au-delà d’un simple projet de rénovation, cette initiative s’inscrit dans la volonté de la 7ᵉ mandature de la HAAC de contribuer à la revalorisation du secteur médiatique au Bénin et de préserver un espace qui a longtemps servi de cadre d’échanges et de renforcement de la profession.