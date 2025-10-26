Bénin : 17 personnes arrêtées pour proxénétisme à Parakou

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, la Police Républicaine du Borgou a mené une opération d’envergure dans plusieurs quartiers de Parakou. Selon Fraternité Fm de Parakou, l’action, dirigée par le Directeur départemental de la Police Républicaine (DDPR) et appuyée par une unité d’intervention spéciale, visait à démanteler des foyers de délinquance et de criminalité urbaine.

Les forces de l’ordre ont simultanément pris d’assaut plusieurs ghettos, maisons de tolérance et points de vente de stupéfiants identifiés dans les arrondissements de Gaah, Kpébié et Titirou. Bilan : dix-sept personnes ont été interpellées, parmi lesquelles dix hommes et sept femmes. Ces individus sont soupçonnés de proxénétisme, de complicité dans des activités illégales et de détention d’armes blanches.

Au cours de l’opération, dix motocyclettes sans documents justificatifs ont également été saisies. Selon des sources policières, certaines des personnes arrêtées seraient impliquées dans un réseau de vols et de cambriolages actifs depuis plusieurs mois dans la cité. L’un des mis en cause, un récidiviste bien connu des services de police, aurait déjà purgé plusieurs peines de prison pour des faits similaires.

Les enquêtes préliminaires révèlent que certaines maisons closes servaient de façade à la vente et à la consommation de produits psychotropes. Des propriétaires de ces lieux auraient déjà été interpellés et condamnés, mais d’autres continueraient d’alimenter ce commerce illicite malgré les nombreuses mises en garde.

Face à cette situation, la Direction départementale de la Police Républicaine du Borgou a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le proxénétisme et le trafic de substances prohibées. Elle appelle par ailleurs les habitants de Parakou à collaborer davantage avec les forces de sécurité et exhorte ceux qui s’adonnent encore à ces activités à y renoncer pour se réinsérer dignement dans la société.