Bénin : Bientôt un centre funéraire moderne et d’une école de thanatopraxie à Abomey-Calavi

Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans la modernisation du secteur funéraire. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, l’Exécutif a autorisé la contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète du projet de construction d’un centre funéraire, d’une morgue, d’un crématorium et d’une école de formation en thanatopraxie à Abomey-Calavi.

Ce projet, inscrit au Programme d’Action du Gouvernement (PAG), s’inscrit dans une démarche de réorganisation du service funéraire national. L’objectif est d’offrir aux populations des infrastructures modernes, conformes aux normes sanitaires et répondant aux exigences culturelles et sociales liées à la prise en charge des défunts.

Selon le compte rendu du Conseil, la réalisation de ce complexe permettra d’améliorer les conditions de conservation des corps, d’assurer une meilleure sécurité sanitaire pour les travailleurs et les familles, et de professionnaliser les pratiques funéraires. Le projet prévoit également la création d’une école dédiée à la formation en soins de conservation, une première du genre au Bénin, ainsi que l’introduction de la crémation comme nouvelle option de sépulture.

Pour garantir la qualité et la conformité du projet, le gouvernement a insisté sur la nécessité de confier la conception architecturale, les études techniques, les analyses d’impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux à une entreprise hautement qualifiée. C’est dans ce cadre que le Conseil des ministres a donné son accord pour la contractualisation avec une structure spécialisée, chargée de conduire l’ensemble de ces missions.