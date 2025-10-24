Bénin : Boni Yayi annonce une rencontre avec Talon ce vendredi

Au lendemain de la publication de la liste provisoire des candidatures à l’élection présidentielle de 2026, un nouvel épisode politique s’ouvre au Bénin. Dans un communiqué daté du 23 octobre 2025 et publié par Guy Dossou Mitokpè, l’ancien président Thomas Boni Yayi a annoncé qu’il rencontrera le chef de l’État, Patrice Talon, pour un dialogue direct « républicain », prévu ce vendredi 24 octobre à Cotonou.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la décision récente de la Cour constitutionnelle, qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique et de l’opinion publique. Sans préciser la nature exacte de la décision, l’ancien chef de l’État souligne que la rencontre vise à « examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle ».

Dans son communiqué, Boni Yayi insiste sur la nécessité d’un échange « dans un esprit de fraternité et de responsabilité nationale » afin de préserver la paix sociale et la stabilité institutionnelle. Pour lui, seul un dialogue sincère permettra d’aboutir à « des élections générales inclusives, transparentes et paisibles ». Cette annonce marque un tournant symbolique dans le climat politique actuel, alors que les tensions se sont accrues à la suite de la validation partielle des candidatures par la Cour. Le geste de rapprochement entre deux adversaires politiques, souvent perçus comme rivaux, apparaît comme un signe d’ouverture.